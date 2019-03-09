Мировой терроризм РФ: украинский генерал рассказал, что остановит агрессора

Российская агентурная сеть, которая совершает теракты, работает во всех странах. Очистить ее будет сложно, если в Европе не будет создана международная антитеррористическая группа.

Такое убеждение в эфире ObozTV озвучил экс-руководитель Главного следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк. Он отметил, что россияне Сергей и Юлия Скрипаль, которых отравили год назад в Британии "Новичком", пострадали именно от деятельности таких спецслужб.

"В наследство России от Советского Союза досталась в том числе и агентурная сеть. Она заполонила все страны. Эти ребята, которые подозреваются в отравлении Скрипалей – они приехали из России. Им в Британии помогали адаптироваться, направляли, обеспечивали организационное содействие их преступной деятельности. Всегда говорю, что нужно создать международную антитеррористическую группу", – сказал он.

Европейские страны не способны в одиночку остановить теракты, которые организует Россия, уверен Вовк. Он добавил, что объединение усилий государств предусматривает работу по предотвращению терактов.

Кремль

"Россия может совершать другие теракты, а ее не смогут остановить. Смотрите, сколько терактов было во Франции, Германии, Испании?... Знаете, каждая страна в борьбе с терроризмом пока занимает сепаратистскую позицию, – "только бы нас не зацепило". А после того, как погибли люди во Франции, Германия поделилась с ней информацией по расследованию. Вот в чем дело, – нету объединения усилий в Европе по борьбе с терроризмом. А это в первую очередь предусматривает работу по предотвращению трагедий", – отметил Вовк.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Донбассе украинские военнослужащие ликвидировали террориста Александра "Скифа" – командира роты 11 отдельного мотострелкового полка "Восток" оккупационных войск. Боевик был убит 28 февраля.

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