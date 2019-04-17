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"Голубые каски" или санкции: Грымчак назвал сроки вывода войск Путина с Донбасса

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Если Россия согласится на размещение миротворцев ООН на всей территории Отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), то миссии нужно будет от трех до шести месяцев, чтобы состоялось введение.

Об этом в эфире ObozTV сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак. Он отметил, что при таких обстоятельствах у России будет три месяца, чтобы вывести свои войска с территории Украины.

"В Министерстве делали расчеты для международной переходной администрации. Для размещения войск полицейской миссии с формированием международной администрации, для выделения средств, думаю, от трех до шести месяцев нужно для введения миротворцев. То есть, у агрессора будет три месяца на вывод своих войск с украинской территории", – сказал он.

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Грымчак заявил, что есть надежда на проведение заседания нормандской четверки 6 июня 2019 года. По словам заместителя министра, уже готов пакет санкций для РФ за то, что она может не согласиться на размещение "голубых касок" на всей территории ОРДЛО.

"Голубые каски" или санкции: Грымчак назвал сроки вывода войск Путина с Донбасса

"Порошенко сказал, что на сегодня Кремль потерял уже довольно значительные средства из-за санкций, введенных именно за невыполнение Минских договоренностей. Можно рассчитывать на то, что РФ согласится на размещение миротворцев ООН, потому что, насколько мне известно, позиции постоянных членов Совбеза ООН и нормандского формата совпадают, – если с РФ не будет согласовано присутствие миссии, то санкции в разы увеличатся", – объяснил Грымчак.

Как сообщал OBOZREVATEL, введение миротворцев на временно оккупированную территорию Украины возможно при поддержке государств, входящих в Совбез ООН и которые будут голосовать на Генассамблее ООН. Документы по этому вопросу проработаны.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVВойна на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Юрий Гримчак
Место
Украина
Теги
ООНСовбез ООНОРДЛО
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну вот откуда на Украине столько долбоёбов??? Даже по теории вероятности, их не может скопиться так много в одном месте!
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Нацисты бандеры тупые))) Они еще условия ставят))))
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Если у бабаушки отpастет хуй-то это будет дедушка.Никакиемиpотвоpческие силы по Донбасу лазить не будут.Мы помним как они лазили по Югославии.
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