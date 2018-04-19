Миротворцы ООН на Донбассе: Канада выдвинула условие

Канада поддержит введение международной миротворческой миссии ООН на Донбасс, если она будет должным образом санкционирована.

"Наш подход заключается в том, чтобы понять, можем ли мы договориться о миротворческом мандате, который позволит достичь нашей главной цели. Если так, то мы в полной мере поддержим такую миссию", – заявил государственный секретарь Министерства иностранных дел Канады Марк Гвоздецкий, передает "Корреспондент.net".

По его словам, основной задачей миротворцев должно стать восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины.

"МИД изучает концепт миротворческой миссии ООН в Украине, министр Фриланд лично поднимала этот вопрос перед президентом и премьер-министром Украины, госсекретарем США и многими другими, чтобы определить, как миротворческая миссия может способствовать нашей главной цели, а именно: поддержать суверенитет и территориальную целостность Украины", - подчеркнул он.

Гвоздецкий также отметил, что у Канады есть много вопросов по поводу готовности некоторых из необходимых партнеров согласиться на такую миссию.

Как сообщал "Обозреватель", ранее министр внутренних дел Арсен Аваков пояснил, кто поможет Украине в освобождении Донбасса.