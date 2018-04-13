Миротворцы на Донбассе: военный эксперт развеял надежды на миссию ООН

Переговоры относительно ввода миротворческих сил ООН на Донбасс лишены смысла пока не будет определен формат операции.

Об этом в эфире программы "Кворум" на ObozTV заявил военный эксперт, почетный председатель ОО "Украинский легион" Святослав Стеценко.

"Не существует миротворческих миссий вообще. Есть операции по принуждению к миру, есть операции по поддержанию мира, есть операции по установлению мира. И это разные типы операций, которые имеют разные задания, разные мандаты, способы и формы действий, и разные мандаты на применение силы. Поэтому сегодня все разговоры на официальном уровне о миротворческой операции, они ни о чем", - подчеркнул он.

При этом эксперт предположил, что, возможно, во время переговоров этот вопрос поднимается.

"До того времени, пока не будет определен тип миротворческой операции, все эти разговоры ничего не значат. Но украинское общество этого не слышит, поэтому мы не можем судить о том, что они обсуждают", - добавил Стеценко.

Кроме того, он отметил, что ничего не поменяется в действиях украинской армии на Донбассе после переименования АТО в Операцию объединенных сил.

"Нужно понимать, что действия Украины от этого не поменяются. Это важно для системы военного управления. Ответственность за действия будет переложена не только де-факто, но и де-юре с СБУ на Генштаб. Но по форме и способам в боевых действиях ничего не поменяется", - заключил эксперт.

Как сообщал "Обозреватель", по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине Петр Порошенко заявил, что миротворческая миссия ООН сможет разоружать незаконные вооруженные формирования на Донбассе.