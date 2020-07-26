МоваЯзык

Топ-темы:

Миротворцев ООН перебросили на Донбасс для контроля перемирия

Марина Погорилко
Расследования
2,4 т.
На Донбасс прибывают украинские миротворцы ООН (фото: Штаб ООС)

На Донбасс прибывают украинские миротворцы ООН (фото: Штаб ООС).

В зону проведения ООС в Донецкой и Луганской областях начинают прибывать специально командированные украинские военнослужащие с опытом участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН.

Это происходит в рамках подготовки подразделений из состава ОС до полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения, которое начинает действовать с 27 июля 2020 года, сообщается в Facebook Операции объединенных сил.

"Прежде всего, такой шаг позволит не отвлекать личный состав подразделений Объединенных сил от выполнения боевых задач и предупредить возможные провокации. В то же время не лишит украинских воинов возможности для самозащиты, как это гарантирует 51 статья Устава ООН", – говорится в сообщении.

В ОС отметили, что украинские военнослужащие не лишаются возможности "в случае нарушения договоренностей противником, действовать в соответствии с нормами Международного права и национального законодательства Украины в случае не только наступательных, но и провокационных действий вооруженных формирований РФ". Для должного отпора противнику при нарушении договоренностей Командование ОС создало дополнительные резервы.

Также в Донецкой и Луганской областях на различных участках линии разграничения предусмотрена работа корреспондентов и съемочных групп отечественных и иностранных СМИ для объективного информирования украинского общества и мирового сообщества о текущей ситуации, отметили в ООС.

На Донбасс прибывают украинские миротворцы ООН.

На Донбасс прибывают украинские миротворцы ООН. Facebook Операции объединенных сил

На Донбасс прибывают украинские миротворцы ООН.

На Донбасс прибывают украинские миротворцы ООН. Facebook Операции объединенных сил

Как сообщал OBOZREVATEL, в "Л/ДНР" уже заявили о готовности к переходу к полному бессрочного прекращения огня на Донбассе с 00:01 27 июля. Отмечается, что командиры незаконных вооруженных формирований "провели инструктаж личного состава".

УкраинаВойна на ДонбассеДонбассНовости ЛНРДНР
Поделиться в Facebook
  2. Расследования