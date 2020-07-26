Миротворцев ООН перебросили на Донбасс для контроля перемирия

В зону проведения ООС в Донецкой и Луганской областях начинают прибывать специально командированные украинские военнослужащие с опытом участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН.

Это происходит в рамках подготовки подразделений из состава ОС до полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения, которое начинает действовать с 27 июля 2020 года, сообщается в Facebook Операции объединенных сил.

"Прежде всего, такой шаг позволит не отвлекать личный состав подразделений Объединенных сил от выполнения боевых задач и предупредить возможные провокации. В то же время не лишит украинских воинов возможности для самозащиты, как это гарантирует 51 статья Устава ООН", – говорится в сообщении.

В ОС отметили, что украинские военнослужащие не лишаются возможности "в случае нарушения договоренностей противником, действовать в соответствии с нормами Международного права и национального законодательства Украины в случае не только наступательных, но и провокационных действий вооруженных формирований РФ". Для должного отпора противнику при нарушении договоренностей Командование ОС создало дополнительные резервы.

Также в Донецкой и Луганской областях на различных участках линии разграничения предусмотрена работа корреспондентов и съемочных групп отечественных и иностранных СМИ для объективного информирования украинского общества и мирового сообщества о текущей ситуации, отметили в ООС.

На Донбасс прибывают украинские миротворцы ООН. Facebook Операции объединенных сил

На Донбасс прибывают украинские миротворцы ООН. Facebook Операции объединенных сил

Как сообщал OBOZREVATEL, в "Л/ДНР" уже заявили о готовности к переходу к полному бессрочного прекращения огня на Донбассе с 00:01 27 июля. Отмечается, что командиры незаконных вооруженных формирований "провели инструктаж личного состава".