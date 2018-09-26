Миротворцев на Донбассе не будет: нардеп объяснил почему

Миротворческая миссия не появится на Донбассе из-за попыток России диктовать свой формат и свое видение миссии.

Об этом в эфире ObozTV заявил народный депутат от ВО "Батьківщина" Игорь Луценко. Он напомнил, что для ввода миротворцев необходимо официальное согласие РФ.

"Обойти вето России - это вопрос наличия воли во многих странах мира. Такой воли сейчас не замечается. Напомню, например, что Трамп фактически отменил комплекс санкций, касающийся "Северного потока", - уточнил Луценко.

По мнению народного депутата, на Западе могут говорить много хороших слов о необходимости помогать Украине. Однако не следует забывать о еще одной большой проблеме - миротворцы не пойдут на Донбасс в отсутствие там мира.

"Ведь они, по сути, именно поддерживатели мира. Так что ввести между такими сильными сторонами, как украинская и русская армия, войска, которые будут принуждать эти две армии к миру - это фантастика", - подытожил Луценко.

Ранее в эфире ObozTV эксперт в сфере национальной безопасности, полковник запаса Григорий Сытник рассказал, какими еще способами Российская Федерация препятствует введению миротворцев на временно оккупированные территории Украины на Донбассе.

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