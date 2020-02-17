"Миротворец" "наказал" главу Мюнхенской конференции за план по Донбассу

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер попал в базу "Миротворца" из-за "мирного" плана для Украины по Донбассу, содержащего пророссийские пункты.

Администраторы сайта обвинили его в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также участии в пропагандистских мероприятиях России против Украины". Приписали Ишингеру и "манипулирование общественно значимой информацией“.

В "Миротворце" нашумевший документ, принятый на конференции, назвали "планом капитуляции и расчленения Украины".

Глава Мюнхенской конференции попал в "Миротворец" 24 канал

Отреагировали также на заявление Ишингера, что "не стоит воспринимать план слишком серьезно". Авторы призвали главу конференции также не сильно переживать из-за своего включения в список.

Перефразировали и его слова о том, что не стоит возмущаться. Директор Центра “Миротворец” Роман Зайцев по поводу внесения главы Мюнхенской конференции в базу сказал: “Я не вижу ничего плохого в том, что Вольфганг Ишингер оказался в компании российских военных преступников, боевиков, наемников и убийц. Господин Ишингер должен быть счастлив от оказанной ему чести. Он должен понимать, что мы не против него. Мы его друзья. Он просто должен верить нам".

Как сообщал OBOZREVATEL:

На Мюнхенской конференции по безопасности был представлен так называемый план "12 шагов для усиления безопасности в Украине и евроатлантическом регионе", спровоцировавший громкий скандал.

В МИД Украины сразу заявили, что он не отображает официальную позицию нашей страны. А американские дипломаты и эксперты увидели, что часть озвученных там предложений повторяют месседжи Кремля.

После этого документ был удален с сайта Мюнхенской конференции.

Спустя некоторое время он снова стал доступен, его текст вернули на сайт форума.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк назвал нашумевший документ "вбросом" и "частной инициативой каких-то граждан".

Соавтор и глава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер заявил, что "не стоит возмущаться" и что "нет ничего плохого в том, что присутствовали пару россиян". Он также назвал себя другом Украины.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!