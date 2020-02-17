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18 февраля • обновлено в 01:23
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"Миротворец" "наказал" главу Мюнхенской конференции за план по Донбассу

2.6т
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Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер попал в базу "Миротворца" из-за "мирного" плана для Украины по Донбассу, содержащего пророссийские пункты.

Администраторы сайта обвинили его в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также участии в пропагандистских мероприятиях России против Украины". Приписали Ишингеру и "манипулирование общественно значимой информацией“.

В "Миротворце" нашумевший документ, принятый на конференции, назвали "планом капитуляции и расчленения Украины".

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Глава Мюнхенской конференции попал в "Миротворец"

Глава Мюнхенской конференции попал в "Миротворец"

24 канал

Отреагировали также на заявление Ишингера, что "не стоит воспринимать план слишком серьезно". Авторы призвали главу конференции также не сильно переживать из-за своего включения в список.

Перефразировали и его слова о том, что не стоит возмущаться. Директор Центра “Миротворец” Роман Зайцев по поводу внесения главы Мюнхенской конференции в базу сказал: “Я не вижу ничего плохого в том, что Вольфганг Ишингер оказался в компании российских военных преступников, боевиков, наемников и убийц. Господин Ишингер должен быть счастлив от оказанной ему чести. Он должен понимать, что мы не против него. Мы его друзья. Он просто должен верить нам".

"Миротворец" "наказал" главу Мюнхенской конференции за план по Донбассу

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • На Мюнхенской конференции по безопасности был представлен так называемый план "12 шагов для усиления безопасности в Украине и евроатлантическом регионе", спровоцировавший громкий скандал.

  • В МИД Украины сразу заявили, что он не отображает официальную позицию нашей страны. А американские дипломаты и эксперты увидели, что часть озвученных там предложений повторяют месседжи Кремля.

  • После этого документ был удален с сайта Мюнхенской конференции.

  • Спустя некоторое время он снова стал доступен, его текст вернули на сайт форума.

  • Министр обороны Украины Андрей Загороднюк назвал нашумевший документ "вбросом" и "частной инициативой каких-то граждан".

  • Соавтор и глава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер заявил, что "не стоит возмущаться" и что "нет ничего плохого в том, что присутствовали пару россиян". Он также назвал себя другом Украины.

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Читайте все новости по теме "Мюнхенская конференция" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Мюнхенская конференция
Место
Украина
Тег
сайт Миротворец
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Nikan Raisa
Nikan Raisa
BRAVO,UKRAINA!!!...vse v etom mire nado nazyvat' svoimi imenami!!!
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Дудко Олег
Дудко Олег
Нужно окружить Мюнхен добробатами и начать обстреливалить из орудий, раз по человечески не понимают.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Смехотворец закапывает сам себя
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