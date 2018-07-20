"Ситуация угрожающая": участник АТО объяснил военные приготовления России

Россия в последние годы планомерно наращивает военное присутствие у границ Украины. Эскалация в Азовском море, связанная с задержаниями украинских кораблей, полностью укладывается в эту логику Кремля.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV участник АТО и волонтер Мирослав Гай.

"Я думаю, что Мариуполь выстоит, он в хороших руках морской пехоты и бригад ВСУ. Вопрос в том, что ситуация действительно напряженная, угрожающая. Каждый день россияне останавливают корабли наших моряков, торговые суда, занимаются их незаконной перепроверкой, задержкой. Это действия на разрушение наших возможностей в этом направлении - в перевозке грузов, рыбной ловле и так далее. Это эскалация", - заявил участник АТО.

Как подчеркнул Гай, РФ планомерно наращивает силы и действует четко по своим планам.

"Это не ситуативные решения. Они понемногу проводят реформу своей армии, подтягивают к границам Украины свои войска, строят военные базы у нас по некоторым направлениям. До конца года планируют развернуть у наших границ, по разным оценкам, четыре армии", - отметил он.

"Соответственно, они сейчас усилили крымскую группировку. Последнее, что они там сделали - поставили ПВО, также в Ростовской области поставили - перекрыли небо над Украиной. И усилили группировку в Азовском море", - добавил волонтер.

Гай напомнил, что россияне в этом месяце провели полномасштабные учения с использованием авиации.

"Мы знаем, что РФ за последние три года все проводимые учения использовала, чтобы под видом учений перебрасывать технику к границам. Мы видим, что НАТО усиливает свои позиции в регионе, подтягивают войска, танковые бригады в Польшу заходят, развернута система ПРО. И Российская Федерация готовится. А мы - между ними", - подытожил он.

Как сообщал ObozTV, ранее историк и блогер Александр Палий заявил, что на сегодняшний день Украине не нужна силовая операция по освобождению Донбасса.

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