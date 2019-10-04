Верховная Рада Украины и Офис президента будут согласовывать с Россией позицию относительно подготовки законопроекта об особом статусе некоторых районов Донбасса. Об этом сообщил глава Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества (фракция "Слуга народа") Богдан Яременко.

То количество законов, которое принимается в последнее время - а это просто гигантские объемы – это невозможные наработки даже для выдающихся демократий мира. С такой скоростью и в таком объеме, в котором законы принимаются в Украине, наверное, законы не принимаются ни в одной цивилизованной стране мира.

За такой короткий отрезок времени законы невозможно не только изучить – их даже прочитать невозможно. Это говорит о том, что законопроекты подготавливаются не в Верховной Раде. Журналисты уже не раз подлавливали нардепов от монобольшинства на том, что те даже не знают имен премьера или министров, за которых они голосовали.

Я убежден в том, что они не прочли большинство из тех законодательных инициатив, за которые проголосовали.

Это означает, что Офис президента готовит все законопроекты и предлагает монобольшинству просто нажать на кнопочку.

Значит, последнее решение в вопросе особого статуса Донбасса не за Верховной Радой, в чем нас пытается убедить уважаемый господин Яременко, а за Российской Федерацией. Он сам сказал о том, что РФ должна согласовать ту законодательную инициативу, с которой выступает Офис президента.

Фактически в России напишут закон об особом статусе Донбасса

Фактически в России напишут этот закон с выгодными для себя условиями, решая свои военно-политические задачи. По крайней мере, они внесут в закон ключевые коррективы.

Представьте ситуацию. К вам в дом приходит человек, приставляет вам пистолет к виску и приказывает: "Переписывай на меня квартиру!" Вы переписываете и при этом поясняете: "Я сделал это по собственному желанию, просто мне очень понравился этот человек".

Господин Яременко противоречит здравому смыслу и самому себе – в своем тезисе он закладывает контртезис. Это оксюморон.

Де-факто это полное нивелирование института парламентаризма и потеря суверенитета Украины. Фактически нам говорят, что закон будет написан при посредничестве страны-агрессора, которая имеет свои войска на нашей территории, а значит, мы вынуждены с ней согласовывать этот закон. Фактически мы принимаем законы, которые навязаны под дулом автомата.

Вот что сказал Яременко.

Это его слова. Я не знаю, обстоят ли дела именно так. Но имею подозрения на 90%, что так оно и есть.

Это напоминает какое-то страшное сумасшествие, и здравый смысл хочет сказать: "Да нет, не может такого быть!"

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