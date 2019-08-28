В Генштабе озвучили новые данные по погибшим в Иловайском котле. Во время выхода украинских бойцов по "зеленому коридору" погибло 129 человек, ранено 18 человек, пропали без вести – 22, в заложники попало 10 военнослужащих.

Сделала ли Украина вывод из этой трагедии? Может ли она повториться снова? И кто является ее главным виновником?

К сожалению, Иловайская трагедия может повториться сегодня в случае обострения боевых действий. Но это условия войны.

Что касается выводов, которые украинская сторона сделала или должна была сделать, то это то, что Россия была и остается участником вооруженного конфликта, и что вступать с ней в любые переговоры, особенно про "зеленые коридоры" - это обманывать самих себя и подвергать себя опасности.

Необходимо всегда помнить о том, что Россия не выполняет договоренности – так было в Сирии, так было в Чечне, так было в Украине. И так было во время боев под Иловайском.

Следующее, что необходимо знать – что операцией должны руководить опытные военные, ориентируясь не на политическую или экономическую конъюнктуру, а, в первую очередь, на оперативную необходимость, которую диктует война.

Иловайский котел, иллюстрация Google Images

Во время войны или во время подготовительного периода к войне государство должно функционировать соответствующим образом. Когда был Иловайск, наша железная дорога не давала зеленого коридора, чтобы быстро перебросить войска на необходимое направление. Люди ждали, пока пройдут товарняки Ахметова, пока пройдут вагоны с углем и с чем-то еще. Войска были не в приоритете. А руководство железной дороги Донецкой области находилось в оккупированном Донецке. Войска разгружались просто в поле и шли пешим ходом на поддержку.

То есть мы сами себя поставили в такие условия, когда просто физически не могли оказать помощь ребятам.

И это вопрос ко всем – к руководству страны, к Генеральному штабу, к каждому украинцу: почему во время войны мы делали вид, что войны нет.

Но главный вывод, который мы не сделали – это то, что виновник той бойни, тот, кто нажимал на спусковой крючок, кто вводил войска в Украину – Российская Федерация и непосредственно Путин.

Мы очень часто бросаемся обвинять друг друга, забывая о том, что стреляли и убивали не украинцы, а именно россияне.

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