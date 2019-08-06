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Мирослав Гай
Мирослав Гай
Офицер, волонтер, военный журналист Все статьи автора

Перемирие? Кремлевских наемников надо уничтожать!

1.6т Читать материал на украинском

С начала суток 6 августа террористы "Л/ДНР" убили четверых украинских воинов, обстреляв позиции Объединенных сил на Донбассе, несмотря на "хлебное" перемирие.

Прежде всего, я хотел бы выразить соболезнование родным и друзьям погибших.

Следующее, что я хотел бы сказать: Российская Федерация за все эти годы использовала перемирие исключительно для того чтобы улучшить свои тактические условия или нарастить оперативные возможности – для подвоза боекомплектов, для организации ротации и так далее. Они занимались этим и сейчас.

Огонь по некоторым нашим пунктам велся на протяжении часа! Целый час по нам стреляли и никакого ответа не было!

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Если до 21 июля у нас было по 10, 20, 25 обстрелов в сутки, были раненые, но и у противника ежедневно были потери, то теперь мы фактически несем потери в одностороннем порядке. У нас сегодня 4 погибших и один раненый, вчера раненый, позавчера раненый.

Противник уже не действует так, как раньше: стрельнул – и бежать. Он начал методично, на протяжении часов, вести обстрелы, в том числе из запрещенных калибров, зная, что мы не будем стрелять в ответ.

Боец Вооруженных Сил Украины, иллюстрация

Боец Вооруженных Сил Украины, иллюстрация

Instagram ukraine_defence

Как поступать в такой ситуации? Очень просто. Это война. И противник должен знать, что за каждый обстрел он будет отвечать. Наши зарубежные партнеры предоставляют нам развединформацию со спутников и с беспилотников. Наши военнослужащие знают, где, когда и с каких позиций стреляют боевики. У нас есть контрбатарейные радары, которые нам предоставили США. Они способны в радиусе 6 километров фиксировать все обстрелы из оружия всех артиллерийских калибров.

Соответственно, мы можем отвечать очень быстро.

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Вместо того чтобы просто прекратить стрелять, мы должны просто не стрелять первыми, но давать мгновенный ответ.

Попробуйте въехать в любое место в мире, где находится американская армия, и выстрелить в американского военного. Подавление будет немедленным – либо авиаудар, либо артиллерийский удар. Вспомните, какой была реакция Израиля на обстрелы из сектора Газа. А те стреляли самодельными ракетами, а не профессиональной военной техникой. В ответ была организована целая операция и нанесены удары.

Они должны знать, что мы не идем вперед, мы не стреляем, мы за перемирие, но как только что-то там вылезет и выстрелит в сторону украинских позиций, эта техника, эти наемники или кадровые российские военнослужащие будут моментально уничтожены.

Будет ли это де-факто прекращением перемирия? С 21 июля у нас не было ни одного дня без обстрела. За эти 5 лет у нас было больше 20 перемирий. Хлебное перемирие, школьное перемирие, пасхальное перемирие, рождественское перемирие… И каждый раз были обстрелы и украинских школ, и украинской инфраструктуры, и ремонтных бригад. И это будет продолжаться, потому что это война.

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Мы можем либо делать вид, что мы святые и божьи, и готовы подставлять другую щеку, либо показывать всему миру: посмотрите, что эта мерзость делает! Мы будем жестко отвечать.

Да, возможно, у нас недостаточно сил, чтобы освободить Донецк и Луганск, потому что Россия сразу же объявит нам войну и начнет широко использовать свою военную инфраструктуру. Но не отвечать на обстрелы – это не просто одностороннее перемирие. Это односторонние обстрелы наших позиций. А мы сидим.

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Автор
Мирослав Гай Мирослав Гай
Темы
Эксклюзив Перемирие на Донбассе Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Нелюди по іншому не розуміють.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Уже *кремлёвские наёмники*! Вот так жлобов и учат честности! Скоро будет говорить *патриоты Донбасса*
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Nayden Serg
Nayden Serg
Согласен на 200%, кто - то доложит эти мысли Зе в уши. Какое нах перемирие, это убийства наших воинов, кто будет в ответе за такое перемирие, Зе?????
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