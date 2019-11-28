Главная Новости
29 ноября • обновлено в 10:50
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Хуже, чем при Януковиче!" Ветеран АТО назвал обыски у Зверобой репрессиями

2.2т
Читать материал на украинском

Ветеран АТО, офицер резерва Мирослав Гай расценил обыски ГБР у волонтера и участницы войны на Донбассе Маруси Зверобой как "откровенные репрессии".

"Думаю, что это откровенные репрессии. …Это настолько унизительно. Даже хуже, чем при Януковиче. Не помню я такого количества позорных дел, когда инкриминируют какую-то абсолютную чушь", – заявил Гай в программе "Острый вопрос" на ObozTV.

Новости
"Будет сдавать интересы": Зверобой объяснила угрозы Зеленскому

"Большой вопрос – почему это делают следователи ГБР?" – возмутился офицер.

Он подчеркнул, что Государственное бюро расследований должно в первую очередь заниматься чиновниками класса "А": президентом, если он сложил свои полномочия, высшими должностными лицами прокуратуры, депутатами и так далее.

"Почему они обыскивают – пусть и крикливую, пусть и острую на язык – женщину-волонтера, не имея на то оснований? Сегодня у нее изъяли игрушечный пистолет. Гранату – такие на рынке для детей продаются, с детскими шариками внутри, чтобы играть…" – рассказал Гай.

При этом он вспомнил о деле генерал-майора ВСУ Дмитрия Марченко, которого оставили под стражей до 3 января: "Окей, инкриминируйте ему расхищение, коррупцию, убийство… Вы до 3 января оставляете его, боевого офицера, инкриминируя ему "бездеятельность".

Новости
Обыски у Зверобой – индикатор недолговечности власти

По его мнению, ГБР сейчас выходит за пределы своих полномочий и дискредитирует всю правоохранительную систему Украины.

"Мы видим, что ГБР превратилось в репрессивный аппарат. Посмотрите, что они инкриминируют, какие средства применяют, что они требуют от суда. Превышение полномочий – максимум. Ни одного серьезного преступления. Т.е. это орган, который сейчас дискредитирует всю правоохранительную систему Украины. А то, что они сегодня СБУ туда привлекли – они еще и СБУ дискредитировали", – добавил ветеран АТО.

Гай резюмировал, что все эти действия можно воспринимать "как целенаправленную информационно-психологическую операцию по дискредитации государственных институций Украины".

Маруся Зверобой

Маруся Зверобой

facebook.com/marusyazvirobiy1

Как сообщал OBOZREVATEL:

Программу "Острый вопрос" смотрите каждый понедельник и четверг в 17:30 на ObozTV.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Новости ObozTV" на OBOZREVATEL.

Автор
Наталья Глазова
Темы
Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персоны
Мирослав Гай Маруся Зверобой
Место
Украина
Тег
Государственное Бюро Расследований
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
5
8
Смешно
26
Интересно
12
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ш. Олег
Ш. Олег
"Полиция округа Мериуэзер задержала 15-летнего жителя штата Джорджия, чье имя не раскрывается, после того, как он написал в одной из соцсетей сообщения, в которых угрожал Трампу убийcтвом. Они были впоследствии удалены, и их точное содержание не раскрывается. Подростку предъявлены обвинения в распространении "угроз терpористичeского характера" посредством интернета. Он помещен в местный исправительный центр для несовершеннолетних, где дожидается начала сyда. Какое наказание может ему грoзить, не уточняется. Это уже второй случай ареста в Джорджии подростка за интернет-угpозы в адрес миллиардера. В понедельник власти предъявили oбвинения 16-летнему жителю штата, который в соцсетях также угрoжал расправиться с Трампом. К делу тогда подключились ФБР и Секретная служба США, охраняющая в том числе первых лиц государства и кандидатов на президентский пост." - Это выдержка из новости, опубликованной в американской прессе несколько лет назад. Причём, в США речь шла о подростках, а "Зверобой" - взрослая женщина и, к тому же, ветеран бoевых действий. Если принятые по отношению к ней меры считать репрeссиями, то как тогда называть действия американцев? Преступлением перед человечеством? :)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
2 из 4 ответов | показать все
Южный Гарик
Южный Гарик
Вегера Вячеслав, Вас могут взорвать, не угроза?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ш. Олег
Ш. Олег
Вегера Вячеслав, нет, я очень далёк от юриспруденции, но обыск-то не я проводил? Уверен, что тот, кто давал на него разрешение, разбирается в законах, и раз дал, то, очевидно, посчитал, что была-таки угроза, а не хамство.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Куралесов Вася
Куралесов Вася
яжнелох идет по дорожке яныка, он думает, что с ним еще играются...если так пойдет дело то ему будут давать 24 часа...думайТЕ, зепрепездент
Показать комментарий полностью
Ответить
4
3
Южный Гарик
Южный Гарик
Куралесов Вася, В любой цивилизованной стране за угрозу убийством президенту, дают срок....хотя украина сейчас просто территория беззакония....
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги