"Хуже, чем при Януковиче!" Ветеран АТО назвал обыски у Зверобой репрессиями

Ветеран АТО, офицер резерва Мирослав Гай расценил обыски ГБР у волонтера и участницы войны на Донбассе Маруси Зверобой как "откровенные репрессии".

"Думаю, что это откровенные репрессии. …Это настолько унизительно. Даже хуже, чем при Януковиче. Не помню я такого количества позорных дел, когда инкриминируют какую-то абсолютную чушь", – заявил Гай в программе "Острый вопрос" на ObozTV.

"Большой вопрос – почему это делают следователи ГБР?" – возмутился офицер.

Он подчеркнул, что Государственное бюро расследований должно в первую очередь заниматься чиновниками класса "А": президентом, если он сложил свои полномочия, высшими должностными лицами прокуратуры, депутатами и так далее.

"Почему они обыскивают – пусть и крикливую, пусть и острую на язык – женщину-волонтера, не имея на то оснований? Сегодня у нее изъяли игрушечный пистолет. Гранату – такие на рынке для детей продаются, с детскими шариками внутри, чтобы играть…" – рассказал Гай.

При этом он вспомнил о деле генерал-майора ВСУ Дмитрия Марченко, которого оставили под стражей до 3 января: "Окей, инкриминируйте ему расхищение, коррупцию, убийство… Вы до 3 января оставляете его, боевого офицера, инкриминируя ему "бездеятельность".

По его мнению, ГБР сейчас выходит за пределы своих полномочий и дискредитирует всю правоохранительную систему Украины.

"Мы видим, что ГБР превратилось в репрессивный аппарат. Посмотрите, что они инкриминируют, какие средства применяют, что они требуют от суда. Превышение полномочий – максимум. Ни одного серьезного преступления. Т.е. это орган, который сейчас дискредитирует всю правоохранительную систему Украины. А то, что они сегодня СБУ туда привлекли – они еще и СБУ дискредитировали", – добавил ветеран АТО.

Гай резюмировал, что все эти действия можно воспринимать "как целенаправленную информационно-психологическую операцию по дискредитации государственных институций Украины".

Маруся Зверобой facebook.com/marusyazvirobiy1

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