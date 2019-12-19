"Надули по всем фронтам!" Ветеран АТО обрисовал ситуацию после "нормандской встречи"

Россия продолжает нарушать Минские соглашения – с момента "нормандской встречи" в Париже на Донбассе ежедневно фиксируются обстрелы украинских позиций.

Об этом заявил в эфире ObozTV ветеран АТО, офицер запаса Мирослав Гай. "И у нас почти каждый день были раненые, а вчера (18 декабря. – Ред.) – погибший", – подчеркнул он.

Гай напомнил, что на днях штаб ООС снова сообщил о большом количестве тяжелого вооружения со стороны россиян.

"Они не выполняют никаких действий даже касательно старых пунктов Минского формата, таких как прекращение огня и отведение тяжелого вооружения. Это ставит под сомнения любые дальнейшие действия и возможные договоренности", – отметил офицер.

Кроме того, по его словам, до сих пор в зону разведения не допускается ОБСЕ, хотя это было одно из требований "нормандского формата".

"Они нас надули по всем фронтам, по всем вопросам. А мы продолжаем делать большие голубые глаза и говорить "ой". Искать, как сказал когда-то Зеленский, "мир в глазах Путина". Начнут выполнять какие-то реальные действия – можно будет говорить о прорыве", – констатировал Гай.

Боец также прокомментировал заявление главы МИД Вадима Пристайко о том, что в Украине недостаточно людей для равноценного обмена пленными с РФ.

"Это, если честно, просто феерическое заявление. Раньше обменный фонд никогда не обсуждался публично… Во-первых, о слабости своих позиций не стоит говорить на весь мир на телеканалах и эфирах, тем более перед такими сложными переговорами. Это что, пас администрациям ОРДЛО и россиянам?" – поинтересовался он.

По его мнению, обмен "всех на всех" – это понятная формула, а сейчас вокруг обмена происходят какие-то спекуляции.

Перемирия на Донбассе не наблюдается facebook.com/pressjfo.news

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 декабря в Минске состоялась первое заседание Трехсторонней контактной группы после "нормандского саммита" в Париже, во время которого президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин провели прямые переговоры.

По сообщениям СМИ, на переговорах в Минске сторонам не удалось достичь компромисса по обмену пленными. Отсутствие прогресса подтвердил и министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

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