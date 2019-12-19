Главная Новости
19 декабря • обновлено в 13:08
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Надули по всем фронтам!" Ветеран АТО обрисовал ситуацию после "нормандской встречи"

908
Читать материал на украинском

Россия продолжает нарушать Минские соглашения – с момента "нормандской встречи" в Париже на Донбассе ежедневно фиксируются обстрелы украинских позиций.

Об этом заявил в эфире ObozTV ветеран АТО, офицер запаса Мирослав Гай. "И у нас почти каждый день были раненые, а вчера (18 декабря. – Ред.) – погибший", – подчеркнул он.

Гай напомнил, что на днях штаб ООС снова сообщил о большом количестве тяжелого вооружения со стороны россиян.

"Они не выполняют никаких действий даже касательно старых пунктов Минского формата, таких как прекращение огня и отведение тяжелого вооружения. Это ставит под сомнения любые дальнейшие действия и возможные договоренности", – отметил офицер.

Кроме того, по его словам, до сих пор в зону разведения не допускается ОБСЕ, хотя это было одно из требований "нормандского формата".

Новости
"Ситуация зайдет в тупик!" Путин высказался о Минских соглашениях

"Они нас надули по всем фронтам, по всем вопросам. А мы продолжаем делать большие голубые глаза и говорить "ой". Искать, как сказал когда-то Зеленский, "мир в глазах Путина". Начнут выполнять какие-то реальные действия – можно будет говорить о прорыве", – констатировал Гай.

Новости
"Донбассу крышка": Цимбалюк рассказал, чем закончится "русский мир" для ОРДЛО

Боец также прокомментировал заявление главы МИД Вадима Пристайко о том, что в Украине недостаточно людей для равноценного обмена пленными с РФ.

"Это, если честно, просто феерическое заявление. Раньше обменный фонд никогда не обсуждался публично… Во-первых, о слабости своих позиций не стоит говорить на весь мир на телеканалах и эфирах, тем более перед такими сложными переговорами. Это что, пас администрациям ОРДЛО и россиянам?" – поинтересовался он.

По его мнению, обмен "всех на всех" – это понятная формула, а сейчас вокруг обмена происходят какие-то спекуляции.

Перемирия на Донбассе не наблюдается

Перемирия на Донбассе не наблюдается

facebook.com/pressjfo.news

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 декабря в Минске состоялась первое заседание Трехсторонней контактной группы после "нормандского саммита" в Париже, во время которого президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин провели прямые переговоры.

По сообщениям СМИ, на переговорах в Минске сторонам не удалось достичь компромисса по обмену пленными. Отсутствие прогресса подтвердил и министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Итоги дня на ObozTV смотрите ежедневно по будням в 17:30.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Наталья Глазова
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Мирные переговоры в Минске Минские договоренности Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Мирослав Гай
Место
Украина
Теги
переговоры по Донбассу Новости Донбасса ООС
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
4
Смешно
1
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
семенов Александр
семенов Александр
Мирослав гай (по его собственным воспоминаниям), когда,был маленьким все время ссался и ему при этом не меняли пеленки,отчего его кожа слезала с него, так он описывал зверства советских врачей ((( Славаукрайини!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги