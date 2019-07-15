Украинские военные в зоне проведения ООС на Донбассе "смешивают с землей" оккупантов, их потери возросли в 3-4 раза, – пожаловался один из экс-главарей "ДНР" Игорь Гиркин.

С начала года российские оккупационные войска, их регулярные и нерегулярные формирования, нарастили количество обстрелов украинских позиций. Они начали более активно действовать. Если в прошлом году у нас были дни, когда было по 5-10 обстрелов, то за последние недели у нас и 25, и 30, и 40 обстрелов в день.

И это не остается без наказания с нашей стороны.

Из-за того, что у нас война позиционная, и Минскими договоренностями запрещены крупные калибры, тяжелая артиллерия, хотя россияне постоянно нарушают этот запрет, украинцы отвечают только калибрами, которые разрешены, или противотанковым вооружением. Например, противотанковыми ракетами, гранатометами или крупнокалиберными пулеметами.

Боец ВСУ в зоне боевых действий, иллюстрация Цензор.НЕТ

На протяжении всех лет войны украинцы действительно очень сильно повысили свое мастерство в использовании такого вооружения в тактических условиях. У нас большой прогресс в работе снайперских пар, ПТУРщиков. Украинцы также очень сильно развили разные способы разведки, в частности, использование беспилотных аппаратов, контрбатарейных радаров, которые нам предоставили американцы. Кстати, они дают возможность очень быстро и с точностью до метра обнаруживать место, откуда ведется огонь. Кроме того, на протяжении этих лет мы очень хорошо выучили тактику россиян и боевиков.

Соответственно, это дает нам преимущества и возможности, в отличие от 2014 года, относительно малыми средствами наносить противнику максимальный урон в рамках оборонной войны, потому что мы обороняемся, а не наступаем.

В отличие от наемников, украинская армия работает так: украинский солдат побыл 3-4 месяца на фронте, потом возвращается в боевую часть – он на контракте. Но он не едет домой – он сразу же идет на полигон. Сначала у него бригадные учения, потом учения резервистов, в которых он также принимает участие – тренирует резервистов. Потом он едет на межбригадные учения, а потом кто-то из них едет на международные учения со странами НАТО.

Кстати, это одна из причин массовых увольнений, потому что люди очень устают. Но, с другой стороны, такой режим приносит пользу – украинская армия постоянно повышает свое мастерство и имеет возможность малыми средствами очень эффективно реагировать на обстрелы из оружия, которое должно было бы давать противнику преимущество.

Как мы видим, тут есть хорошие ответы с нашей стороны, поэтому они и стонут.

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