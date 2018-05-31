Миропорядок под угрозой: Джемилев рассказал об оккупации Крыма

Народный депутат от фракции Блока Петра Порошенко, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что без возвращения оккупированного Россией Крыма под угрозой находится весь миропорядок.

Такое заявление он сделал во время лекции о полуострове в Стэндфордском университете (Калифорния, США), отметив, что нынешняя ситуация напоминает 30-е годы прошлого века. Об этом сообщает "Крым. Реалии".

"Еще после того, как российские корабли из состава Черноморского флота приняли участие в боевых действиях против Грузии в 2008 году, тем самым косвенно пытаясь втянуть Украину в свою войну, Меджлис крымскотатарского народа заявил о необходимости денонсирования договора о размещении российского флота в Крыму, проведении необходимой ротации местной власти и отправки на полуостров специальной группировки вооруженных сил Украины, которая в случае конфликта могла бы противостоять Черноморскому флоту. Однако ничего из этого не было сделано, а при Януковиче, напротив, все было сделано с точностью до наоборот", – отметил он.

По словам Джемилева, договор был продлен, а местная СБУ рапортовала в Киев, что Меджлис является "главной сепаратистской организацией Крыма". Народный депутат добавил, что после аннексии отношение украинцев к крымским татарам изменилось. По его мнению, реакция международного сообщества иногда больше зависит от экономических интересов государств.

"К примеру, в парламенте Италии мне заявили, что экономика страны терпит ущерб от антироссийских санкций, на что я ответил, что за свободу необходимо заплатить некоторую цену. А вот позиция главы МИД Великобритании Бориса Джонсона была намного тверже. Твердой позиции по вопросу Крыма придерживаются и Соединенные Штаты. Проще говоря, чем больше та или иная страна зависит от российской нефти и газа, тем мягче ее реакция по крымскому вопросу", – пояснил Джемилев.

Он уточнил, что после проведения "референдума" к Турции обратились с просьбой принять жесткие меры против России. Однако, страна не смогла пойти на это.

"Каждая страна реагирует на действия России в меру своих возможностей, но, к сожалению, не все понимают, что иногда нужно поступаться сиюминутным экономическим благополучием. На самом деле, ущерб от санкций для европейских стран крайне незначителен. Кроме того, без возвращения Крыма в состав Украины и без восстановления попранных норм международного права под угрозой остается весь миропорядок", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Джемилев рассказал, сколько человек Россия тайно переселила в Крым.