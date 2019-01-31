Мирный план Сайдика по Донбассу: Волкер назвал первоочередное требование к России

Представитель главы ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе Мартин Сайдик не предлагал отказаться от Минских договоренностей, лишь высказал некоторые идеи, чтобы найти пути для их воплощения.

Об этом сказал специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью телеканалу "Прямой", комментируя "Мирный план" Сайдика относительно Донбасса.

"Мы имеем эти соглашения и они важны, ведь они установили прекращения огня, они установили ключевые правила. Речь идет об отводе тяжелого вооружения, выводе иностранных войск, незаконных вооруженных формирований, восстановление государственной границы между Украиной и Россией. Это очень важные пункты и мы не хотели бы их терять, оставшись без Минских соглашений", – сказал Курт Волкер.

Он отметил, что сначала Россия должна остановить войну на востоке Украины и позволить введение на Донбасс миротворческой миссии ООН.

Курт Волкер Скриншот с видео

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"По моему мнению, Мартин Сайдик демонстрирует, что существуют определенные идеи, от которых можно отталкиваться. Но предпосылкой для этого может быть только решение России прекратить войну, установить мир и в конечном итоге принять миротворческую миссию ООН, чтобы создать мирную и безопасную среду. Лишь когда эти пункты будут реализованы, то будут иметь смысл и все другие вещи", – подчеркнул Волкер. По словам спецпредставителя Госдепартамента США, "Минские соглашения хороши на бумаге, но их не воплотили в действительность".

"Проблема в том, что они не выполнены. Россия никогда не придерживалась полного прекращения огня. Не было полного отвода тяжелого вооружения. Российские войска продолжают находиться на востоке Украины. Россия продолжает финансировать незаконные формирования и предоставлять им вооружение. Они поддерживают существование двух так называемых "республик", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL,

Генсек ООН не получал обращений от спецпредставителя председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика относительно нового "мирного плана" по Донбассу.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что план Сайдика по Донбассу не имеет новых предложений и нуждается в доработке.

В России возмутились предложению ОБСЕ урегулировать войну на Донбассе без помощи Минских договоренностей, но с привлечением ООН. Представитель РФ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Борис Грызлов заявил, что в неэффективности урегулирования конфликта якобы виновата Украина

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