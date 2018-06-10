"Мирный план для Украины" скандального экс-нардепа Артеменко мог спонсировать олигарх Путина

Российский олигарх Виктор Вексельберг мог финансировать "мирный план для Украины" скандального экс-нардепа Андрея Артеменко, который он передал бывшему советнику президента США Дональда Трампа Майклу Флинну.

Как передает "Голос Америки", об этом журналисту The Atlantic Наташе Бертранд признался бывший конгрессмен Курт Уэлдон.

"Сказал, (он и Артеменко) что уже обеспечили финансирование продвижения плана от фонда Вексельберга в Нью-Йорке", - заявила Бертранд.

Источник сообщил журналисту, что Уэлдон говорил о фонде Columbus Nova - американский фонд Renova Group Вексельберга, который недавно, как сообщали СМИ, перечислил 500 тысяч долларов в компанию адвоката Трампа Майкла Коэна Essential Consultants, созданной за несколько месяцев до президентских выборов 2016 года.

Виктор Вексельберг

Напомним, скандал вокруг нардепа от РПЛ Андрея Артеменко вспыхнул 19 февраля, когда издание "The New York Times" опубликовало статью о том, что Артеменко передал советнику президента США Майклу Флинну так называемый "план нормализации отношений между Украиной и Россией".

Позже выяснилось, что Андрей Артеменко является гражданином Канады.В результате нардепа лишили гражданства в рамках дела о государственной измене, а также депутатского мандата.

Как сообщал OBOZREVATEL, в середине мая бывший депутат Верховной Рады Андрей Артеменко был вызван для дачи показаний перед большим жюри присяжных в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы в США.