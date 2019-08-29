Мирные жители под угрозой: террористы обстреляли гуманитарный коридор на Донбассе

В среду, 28 августа, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает пресс-центр ООС в Facebook, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного минскими соглашениями оружия: минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил:

вблизи Лебединского - из стрелкового оружия;

неподалеку Павлополя - из ручных противотанковых гранатометов;

четыре раза вблизи Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Широкино - с целью нанесения максимального вреда военнослужащим Объединенных Сил, враг применил беспилотный летательный аппарат с подвесом, на котором был закреплен для сброса гранатометный выстрел (ВОГ-17).

КПВВ Майорск

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил:

вблизи Новолуганского - применил минометы калибра 120 мм, вооружение БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие,

в районе Зайцево - минометы калибра 82 мм, станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;

вблизи Новотошковского - из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Южного - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

вблизи Майорска противник трижды нарушил режим прекращения огня, применив при этом гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

в 12:25 был обстрел гражданской инфраструктуры в районе гуманитарного дорожного коридора "Горловка - Бахмут", представлявшего угрозу мирному населению и персоналу, который находился на КПВВ "Майорское".

"За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток, 29 августа, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов был ранен один военнослужащий ООС.

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