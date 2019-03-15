"После смерти Путина!" В сети разгорелся спор из-за войны на Донбассе

В сети жители временно оккупированных территорий Донбасса принялись обсуждать, закончится ли война после президентских выборов в Украине.

Многие из них отметили, что устали от военной агрессии и хотели бы вернуть украинские власти. Скриншоты обсуждений опубликовали в Twitter блогера Фашик Донецкий. Инициатором дискуссии стала пользовательница соцсети, которая задала вопрос, изменится ли положение на Донбассе после выборов?

"Мне кажется, что ничего не изменится. Главное, чтобы хуже не было", ‒ ответила ей Евгения Дехтярева.

Ее точку зрения разделила Ева Милявская, сравнив оккупированных Донбасс с Приднестровьем.

"У нас что-то изменится только после смерти главы России (Владимира Путина. ‒ Ред.) ", ‒ высказалась также одна из комментаторов.

Нашлись однако и те, кого устроила война и оккупация, потому в случае смерти Путина "их проглотит Америка".

Как писал OBOZREVATEL, спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер во время конференции в Мюнхене предположил, что Россия хочет "убрать" украинского президента Петра Порошенко на грядущих выборах, чтобы разработать более выгодное для нее сотрудничество с новым главой страны.

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