Российский оппозиционер назвал компромиссы для мира на Донбассе

Россия способна продолжать войну на Донбассе сколько угодно, однако Кремль может пойти на разрешение конфликта в случае компромиссных решений Украины.

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал экс-депутат Государственной думы РФ Илья Пономарев. Среди таких компромиссов он назвал русский язык, особый статус и амнистию.

"Если Украина пойдет на какие-то компромиссы, которые будут приемлемы для обеих сторон, вопрос с Донбассом разрешить можно. Москва готова идти на "замороженный" конфликт, но не заинтересована в этом и готова к размену", – считает политик.

По его мнению, принятие "формулы Штайнмайера" нереально, а выборы на Донбассе можно будет провести лет "через пять после того, как все успокоятся".

"Иначе это будут не выборы, а профанация. Но Москва их не требует, на самом деле. Де-факто выборы обсуждаются в контексте границы и в контексте амнистии", – заявил Пономарев.

Он отметил, что реализация трех вышеперечисленных пунктов, которых требует Москва, – "это вопрос трактовок и интерпретаций". Эти вопросы могут быть согласованы в ходе переговоров.

"У Офиса президента есть позиция, что у нас "все регионы особые", а децентрализация, которая прописывается в Конституции, решает вопрос особого статуса Донбасса. Я с этим полностью согласен, и при желании напротив "особого статуса" вполне можно поставить галочку", – сказал российский оппозиционер.

Он подчеркнул, что хотя в быту проблем с русским языком в Украине нет, это тот вопрос, который раскалывает общество.

"Но сделать какие-то шаги навстречу, которые бы не подрывали основы национальной языковой политики и сняли бы элемент напряжения на востоке – вполне можно", – уверен политик.

Самым тяжелым вопросом он назвал амнистию боевиков "Л/ДНР", где насчитывается порядка 150 тысяч разных "госслужащих".

"Они же точно не уедут в Россию, их слишком много. Россия может забрать только верхушку, пару сотен, пусть даже тысячу. Остальных надо как-то реинтегрировать в украинское общество. Это означает, что мы будем вынуждены их простить за участие в сепаратистских и бандитских организациях и движениях. И никуда мы от этого не денемся, если мы в принципе хотим, чтобы эта территория вернулась. Вот этот вопрос самый серьезный", – отметил Пономарев.

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