Российский оппозиционер назвал компромиссы для мира на Донбассе
Илья Пономарев назвал компромиссы для окончания войны на востоке Украины.
Россия способна продолжать войну на Донбассе сколько угодно, однако Кремль может пойти на разрешение конфликта в случае компромиссных решений Украины.
Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал экс-депутат Государственной думы РФ Илья Пономарев. Среди таких компромиссов он назвал русский язык, особый статус и амнистию.
"Если Украина пойдет на какие-то компромиссы, которые будут приемлемы для обеих сторон, вопрос с Донбассом разрешить можно. Москва готова идти на "замороженный" конфликт, но не заинтересована в этом и готова к размену", – считает политик.
По его мнению, принятие "формулы Штайнмайера" нереально, а выборы на Донбассе можно будет провести лет "через пять после того, как все успокоятся".
"Иначе это будут не выборы, а профанация. Но Москва их не требует, на самом деле. Де-факто выборы обсуждаются в контексте границы и в контексте амнистии", – заявил Пономарев.
Он отметил, что реализация трех вышеперечисленных пунктов, которых требует Москва, – "это вопрос трактовок и интерпретаций". Эти вопросы могут быть согласованы в ходе переговоров.
"У Офиса президента есть позиция, что у нас "все регионы особые", а децентрализация, которая прописывается в Конституции, решает вопрос особого статуса Донбасса. Я с этим полностью согласен, и при желании напротив "особого статуса" вполне можно поставить галочку", – сказал российский оппозиционер.
Он подчеркнул, что хотя в быту проблем с русским языком в Украине нет, это тот вопрос, который раскалывает общество.
"Но сделать какие-то шаги навстречу, которые бы не подрывали основы национальной языковой политики и сняли бы элемент напряжения на востоке – вполне можно", – уверен политик.
Самым тяжелым вопросом он назвал амнистию боевиков "Л/ДНР", где насчитывается порядка 150 тысяч разных "госслужащих".
"Они же точно не уедут в Россию, их слишком много. Россия может забрать только верхушку, пару сотен, пусть даже тысячу. Остальных надо как-то реинтегрировать в украинское общество. Это означает, что мы будем вынуждены их простить за участие в сепаратистских и бандитских организациях и движениях. И никуда мы от этого не денемся, если мы в принципе хотим, чтобы эта территория вернулась. Вот этот вопрос самый серьезный", – отметил Пономарев.
Как писал OBOZREVATEL:
Илья Пономарев также заявил, что в России и Украине есть силы, которые не хотят мира, потому что для них война является смыслом и источником существования.
Пономарев считает, что война на Донбассе может длиться бесконечно, поскольку РФ имеет на это средства.