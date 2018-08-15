Минздрав облегчит жизнь украинским школьникам: к чему готовиться родителям

Перед началом нового учебного года украинские школьники обязаны получить в больнице справку о состоянии своего здоровья и пройденных прививках. Однако грядущая реформа Минздрава кардинально изменит это правило.

Об этом ObozTV рассказал глава общественной организации “Родители за вакцинацию” Тимофей Бадиков. Он пожаловался на то, что объявления о продаже готовых справок можно найти на любом заборе. И хотя его организация пытается писать в полицию, собирать информацию о преступниках и предпринимать другие действия, они понимают - такими методами проблему системно не решить.

“В этом году началась реформа процедуры поступления в школу, чтобы отказаться от этих справок о прививках и прийти к тому, чтобы не было такого понимания как некая специальная справка”, - рассказал активист.

По его словам, сейчас в Украине хотят внедрить альтернативный вариант: внесение информации о здоровье и пройденных прививках семейным врачом.

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“Сейчас со справками неразбериха, потому что какую-то форму отменяют, но эта форма, например, все еще работает в департаментах и т.д. Поэтому, на самом деле, Минздрав от этого уходит. И вообще от каких-либо справок, с помощью которых можно создавать коррупционную систему”, - заверил Бадиков.

Он считает, что на основе электронной базы пациентов Е-health Минздраву и Минобразования следует синхронизировать базовую информацию об учениках.

Раньше в эфире ObozTV председатель правления ОО "Общественный контроль защиты прав потребителей" Влада Миронова рассказала о том, как купить школьную форму и не быть обманутым.

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