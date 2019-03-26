Минус восемь: ВСУ расправились с атакующими террористами на Донбассе

В понедельник, 25 марта, террористы на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня, дважды применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

В результате два украинских военных получили ранения. В ответ на это ВСУ ликвидировали трех и ранили пятерых боевиков, сообщает пресс-центр ООС.

Подчеркивается, что боевики обстреливали позиции подразделений ОС из ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстрелял наших защитников четыре раза: из ручных противотанковых гранатометов — в районе населенного пункта Новомихайловка; из крупнокалиберных пулеметов - возле села Старогнатовка и вблизи города Красногоровка. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — в районе населенного пункта Лебединское", — сказано в сообщении.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты трижды открывали огонь: из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов 82-го калибра — в районе села Крымское; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — в районе населенного пункта Новотошковское; из стрелкового оружия — возле поселка Луганское.

С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы на Донбассе обстреляли две школы с учениками, попытавшись обвинить в этом украинских бойцов.

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