|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
1 кг кофе в зернах Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Минус восемь: террористы "Л/ДНР" угомонились после ответов ВСУ

728Читать материал на украинском

В течение суток, 30 марта, российские оккупационные войска шесть раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил на Донбассе, при этом трижды применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм.

В результате обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения. По данным разведки, ответным огнем двух оккупантов уничтожили, шесть – ранили, сообщает пресс-центр ООС.

В частности, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг открывал огонь три раза, обстреливая позиции Объединенных сил исключительно из тяжелого вооружения: дважды – из минометов калибра 82 мм – в районе населенного пункта Новотошковское; из минометов калибра 120 мм вблизи поселка Новолуганское.

Новости
"Стреляют в детей и женщин!" Командующий ООС обратился с жестким заявлением к российским наемникам

Минус восемь: террористы "Л/ДНР" угомонились после ответов ВСУ

Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил.

Минус восемь: террористы "Л/ДНР" угомонились после ответов ВСУ

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе 29 марта обстановка в районе проведения операции Объединенных сил значительно обострилась. Погиб украинский боец, еще четверых ранили.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой областиОперация Объединенных сил на ДонбассеНовости Луганска и Луганской области
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пигин Макс
Пигин Макс
Очередная фейсбучная перемога...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения