Минус восемь: террористы "Л/ДНР" угомонились после ответов ВСУ

В течение суток, 30 марта, российские оккупационные войска шесть раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил на Донбассе, при этом трижды применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм.

В результате обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения. По данным разведки, ответным огнем двух оккупантов уничтожили, шесть – ранили, сообщает пресс-центр ООС.

В частности, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг открывал огонь три раза, обстреливая позиции Объединенных сил исключительно из тяжелого вооружения: дважды – из минометов калибра 82 мм – в районе населенного пункта Новотошковское; из минометов калибра 120 мм вблизи поселка Новолуганское.

Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе 29 марта обстановка в районе проведения операции Объединенных сил значительно обострилась. Погиб украинский боец, еще четверых ранили.

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