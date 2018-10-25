Минус три: офицер ВСУ показал убитых террористов на Донбассе

В среду, 24 октября, на Донбассе были ликвидированы три террориста "Донецкой народной республики".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). Он также показал фотографии пророссийских боевиков.

Первый - Вакумава Михаил с позывным "Вомер" с Новошахтинска (Россия). "Предварительно подписал контракт с бригадой в районе Еленовки Волновахского района", - рассказал украинский офицер.

facebook.com/ukrop.bc

Второй ликвидированный также с России - Данил Турбин (позывной "Вест") родом с Урала. "Обстоятельства требуют уточнения, но главное, что уже в бригаде", - написал Штефан.

facebook.com/ukrop.bc

Третий - Шатилов Александр - родился в Украине, в городе Краснодон Луганской области.

facebook.com/ukrop.bc

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали видео троих сокрушительных ударов по ''ДНР''.