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Минус три: офицер ВСУ показал убитых террористов на Донбассе

12.2тЧитать материал на украинском

В среду, 24 октября, на Донбассе были ликвидированы три террориста "Донецкой народной республики".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). Он также показал фотографии пророссийских боевиков.

Первый - Вакумава Михаил с позывным "Вомер" с Новошахтинска (Россия). "Предварительно подписал контракт с бригадой в районе Еленовки Волновахского района", - рассказал украинский офицер.

Минус три: офицер ВСУ показал убитых террористов на Донбассе

facebook.com/ukrop.bc

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Второй ликвидированный также с России - Данил Турбин (позывной "Вест") родом с Урала. "Обстоятельства требуют уточнения, но главное, что уже в бригаде", - написал Штефан.

Минус три: офицер ВСУ показал убитых террористов на Донбассе

facebook.com/ukrop.bc

Третий - Шатилов Александр - родился в Украине, в городе Краснодон Луганской области.

Минус три: офицер ВСУ показал убитых террористов на Донбассе
Минус три: офицер ВСУ показал убитых террористов на Донбассе
Минус три: офицер ВСУ показал убитых террористов на Донбассе

facebook.com/ukrop.bc

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали видео троих сокрушительных ударов по ''ДНР''.

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Анатолій Штефан
Место
Украина
Объекты
РоссияНовости ДонбассаНовости ДНРтеррористы "ДНР"ДНРВооруженные силы Украинысмерть
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Annenkov Vitaliy
Annenkov Vitaliy
Утилизация генетического мусора есть сложное и опасное но почётное занятие. Слава Украине!
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Пупкин Сережа
Пупкин Сережа
Из статьи я сделал один вывод - Штирлиц подписан на новости Мемориала героев ДНР
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
А показать карателей отправленных к сопле на сковородку слабо?
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хозяин мокшей хозяин мокшей
хозяин мокшей хозяин мокшей
Tapasenko 0leg, хорош себе лайкать уёбище подзалупное)
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