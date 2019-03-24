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Минус шесть: ВСУ жестко расправились с террористами на Донбассе

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В субботу, 23 марта, на Донбассе было относительно спокойно. В частности, враг только трижды нарушил режим прекращения огня.

Потерь среди наших защитников нет. На обстрелы противника Объединенные силы давали адекватный ответ, уничтожив при этом пятерых и ранив одного оккупанта, сообщает пресс-центр ООС.

Так, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" огонь велся дважды: из стрелкового оружия – в районе населенного пункта Степное; из крупнокалиберных пулеметов – вблизи села Богдановка.

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Война на Донбассе

Война на Донбассе

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг совершил один обстрел наших позиций из вооружения боевой машины пехоты БМП-1 и станкового противотанкового гранатомета вблизи поселка Золотое-4.

Минус шесть: ВСУ жестко расправились с террористами на Донбассе

С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.

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Объединенные силы надежно контролируют действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее капитан 1-го ранга ВМФ США в отставке, экс-представитель НАТО в России Гарри Табах заявил, что украинская армия непременно станет такой же сильной, как израильский ЦАХАЛ. К этому ее стимулирует война с Россией, которая полностью уже никогда не закончится.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтВойна на ДонбассеОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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Исаев Максим
Исаев Максим
Бу-га-га-га, скакуны опять в твиттерах перемоги одержують...
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Фейсбуные перемоги над воображаемыми российскими войсками на Донбассе продолжаются, сунуть свое щеневмерлое еблище в Крым, где войска реальные, у сильнейшей армии цеевропы вот уже пять лет играет очко
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Иван Васильевич
Иван Васильевич
Вечером волонтеры расскажут, сколько "потерьнет" привезли очередным бортом в Киев и сколько нужно бинтов, памперсов, йогуртов, соков и пр.
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