Минус шесть: ВСУ жестко расправились с террористами на Донбассе

В субботу, 23 марта, на Донбассе было относительно спокойно. В частности, враг только трижды нарушил режим прекращения огня.

Потерь среди наших защитников нет. На обстрелы противника Объединенные силы давали адекватный ответ, уничтожив при этом пятерых и ранив одного оккупанта, сообщает пресс-центр ООС.

Так, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" огонь велся дважды: из стрелкового оружия – в районе населенного пункта Степное; из крупнокалиберных пулеметов – вблизи села Богдановка.

Война на Донбассе

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг совершил один обстрел наших позиций из вооружения боевой машины пехоты БМП-1 и станкового противотанкового гранатомета вблизи поселка Золотое-4.

С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.

Объединенные силы надежно контролируют действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее капитан 1-го ранга ВМФ США в отставке, экс-представитель НАТО в России Гарри Табах заявил, что украинская армия непременно станет такой же сильной, как израильский ЦАХАЛ. К этому ее стимулирует война с Россией, которая полностью уже никогда не закончится.

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