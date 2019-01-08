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Минус шесть: ВСУ похвастались удачными боями на Донбассе

1.6тЧитать материал на украинском

В понедельник, 7 января, российские оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня.

Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. В то же время, четыре оккупанты погибли и двое получили ранения, сообщает пресс-центр ООС.

Так, опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Станица Луганская на Луганском направлении, хутора Свободный на Попаснянском направлении, в районе поселка Луганское на Светлодарском направлении, поселка Березово на Донецком направлении и вблизи населенного пункта Павлополь, что на Мариупольском направлении.

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ВСУ на Донбассе

В ответ на провокации противника подразделения Объединенных сил применяли дежурные огневые средства.

Минус шесть: ВСУ похвастались удачными боями

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети был опубликован полный список бойцов ВСУ, погибших на Донбассе в 2018 году.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой областиОперация Объединенных сил на ДонбассеНовости Луганска и Луганской области
Место
Украина
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Опос даже ссылки на источники перестал давать. Просто сам по утрам расписывает ежедневные сводки и делов то. Свидомое быдло схавает
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
В ближайшее время значит услышим завывания "активистов-волонтеров" с просьбой подкинуть деньжат на памперсы поломавшимся киборгам которых пачками привезли в госпиталь Куева на незапланированный ремонт
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Семь украинских военнослужащих были госпитализированы, а двое скончались в результате отравления некачественным алкоголем в Рождественскую ночь.В ходе разбирательства выяснилось, что спиртное украинским военным подарили волонтеры Новый год и Рождество.
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