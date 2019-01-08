Минус шесть: ВСУ похвастались удачными боями на Донбассе

В понедельник, 7 января, российские оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня.

Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. В то же время, четыре оккупанты погибли и двое получили ранения, сообщает пресс-центр ООС.

Так, опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Станица Луганская на Луганском направлении, хутора Свободный на Попаснянском направлении, в районе поселка Луганское на Светлодарском направлении, поселка Березово на Донецком направлении и вблизи населенного пункта Павлополь, что на Мариупольском направлении.

ВСУ на Донбассе

В ответ на провокации противника подразделения Объединенных сил применяли дежурные огневые средства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети был опубликован полный список бойцов ВСУ, погибших на Донбассе в 2018 году.