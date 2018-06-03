"Минус один": в сети рассказали о крутой работе снайпера ВСУ

На Мариупольском направлении снайпер Вооруженных Сил Украины уничтожил террориста.
Оккупант находился на высоте "Дерзкая", сообщил в своем Facebook пользователь Serg Marco.
"Мариупольское направление. Сепарская высота "Дерзкая". Минус один коллаборант от работы нашего снайпера, попадание в голову. Это новость от снайперов за последние сутки.
А то не только ж про успехи вражеских снайперов писать", - отаметил он.
Как сообщал OBOZREVATEL, 25 мая на Мариупольском направлении в районе Широкино был уничтожен вражеский снайпер. В тот день, по данным разведки, было уничтожено двое и ранено четверо террористов.
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