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"Минус один": в сети рассказали о крутой работе снайпера ВСУ

1.6тЧитать новость на украинском

На Мариупольском направлении снайпер Вооруженных Сил Украины уничтожил террориста.

Оккупант находился на высоте "Дерзкая", сообщил в своем Facebook пользователь Serg Marco.

"Мариупольское направление. Сепарская высота "Дерзкая". Минус один коллаборант от работы нашего снайпера, попадание в голову. Это новость от снайперов за последние сутки.

А то не только ж про успехи вражеских снайперов писать", - отаметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 мая на Мариупольском направлении в районе Широкино был уничтожен вражеский снайпер. В тот день, по данным разведки, было уничтожено двое и ранено четверо террористов.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на Обозревателе.

Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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