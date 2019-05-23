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Минус один "Утес": силы ООС поразили террористов мощным ударом

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В среду, 22 мая, около 21:00 силы ООС уничтожили выстрелом из ПТРК укрепленную огневую позицию пулемета НСВ-12,7 "Утес" террористов "ДНР".

В результате успешной операции защитников помимо вражеской техники также был ликвидирован расчет российских оккупационных войск. Об этом на своей странице в Facebook написал офицер ВСУ Дмитрий "Мюллер" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Взрыв позиции террористов

Взрыв позиции террористов

Скриншот видео

"По данным наших источников, 22 мая, около в 21:00, в районе поселка Бетманово (Красный Партизан) украинскими военными с помощью ПТРК была уничтожена враждебная укрепленная огневая позиция пулемета НСВ-12,7 "Утес" вместе с расчетом российских оккупационных войск. По результатам успешной операции, один из боевиков был уничтожен, еще один получил тяжелое ранение. Также – "минус" один "Утес". Донбасс – это Украина!" – рассказал украинский защитник.

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Годовщина ООС: названы крупнейшие победы украинских сил на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские защитники из 24-й бригады имени Короля Данила успешно уничтожили БМП противника в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.

17 мая бойцы 54-й механизированной бригады ВСУ ликвидировали и вывели из строя 21 единицу боевой и колесной техники противника под Первомайском в оккупированной Луганской области.

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Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеВойна на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы УкраиныДНР
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