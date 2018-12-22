Минус четыре: ВСУ пресекли атаки террористов на Донбассе

На Донбассе 21 декабря украинские защитники уничтожили четверых оккупантов и трое получили ранения.
Террористы семь раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксировано три случая применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, сообщает пресс-центр ООС.
В частности, враг совершил прицельные обстрелы из минометов калибра 120 мм и 82 мм в районе населенного пункта Крымское и из минометов калибра 82 мм вблизи поселка Новотошковское на Луганском направлении.
ВСУ на Донбассе
Апостроф
Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Новомихайловка — на Донецком направлении, а также вблизи населенных пунктов Чермалык, Лебединское, Гнутово на Мариупольском направлении.
В результате боевых действий ни один украинский военный не пострадал.
Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе украинские военные 20 декабря уничтожили шестерых оккупантов, троих ранили. При этом пострадал один защитник Украины.
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