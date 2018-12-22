МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Минус четыре: ВСУ пресекли атаки террористов на Донбассе

1.5тЧитать материал на украинском

На Донбассе 21 декабря украинские защитники уничтожили четверых оккупантов и трое получили ранения.

Террористы семь раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксировано три случая применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, сообщает пресс-центр ООС.

В частности, враг совершил прицельные обстрелы из минометов калибра 120 мм и 82 мм в районе населенного пункта Крымское и из минометов калибра 82 мм вблизи поселка Новотошковское на Луганском направлении.

Новости
Кадровые военные РФ и ''пушечное мясо'': в сеть слили данные 1500 террористов Донбасса

ВСУ на Донбассе

ВСУ на Донбассе

Апостроф

Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Новомихайловка — на Донецком направлении, а также вблизи населенных пунктов Чермалык, Лебединское, Гнутово на Мариупольском направлении.

В результате боевых действий ни один украинский военный не пострадал.

Война за независимость: ВСУ пресекли атаки террористов на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе украинские военные 20 декабря уничтожили шестерых оккупантов, троих ранили. При этом пострадал один защитник Украины.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской областиОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
2
Смешно
4
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги