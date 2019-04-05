Минус четыре: ВСУ мощно проучили террористов на Донбассе

Российско-оккупационные войска на Донбассе 4 апреля 10 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом восемь раз применили запрещенное минскими договоренностями вооружение.

Как сообщила пресс-служба ООС на странице в Facebook, вследствие обстрелов один военнослужащий получил ранения.

По данным разведки, в результате боев четырех оккупантов уничтожили, двух - ранили. Также огнем уничтожено одну единицу военной техники российско-оккупационных войск.

ТСН

Враг обстреливал наших защитников с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции наших войск девять раз:

трижды, из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Лебединское;

дважды, из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия возле Авдеевки;

из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Пески;

со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия около поселка городского типа Талаковка;

с автоматических станковых гранатометов в районе населенного пункта Павлополь;

из противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов возле села Новоселовка Вторая.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял из артиллерийских систем калибра 152 мм взводный опорный пункт подразделения Объединенных сил в районе населенного пункта Новотошковское.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 апреля военнослужащие Объединенных сил взяли в плен террориста российско-оккупационных войск на Донбассе.

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