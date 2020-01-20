Минус "Чебурашка" и 10 наемников Путина: стало известно о блестящей спецоперации ВСУ

В сети всплыл факт об очередном успехе воинов ВСУ, которые во время спецоперации, еще 27 октября прошлого года под Мариуполем, уничтожили 220-мм реактивную систему залпового огня "Чебурашка" террористов "Л/ДНР".

В результате погибли четверо боевиков, среди которых глава "Оборонпрома ДНР" Артем Вовк, еще шесть получили ранения. Об этом написал в своем Facebook украинский журналист Юрий Бутусов, ссылаясь на информацию блогера Necro Mancer в соцсети Twitter.

"Появились фото памятника четырем наемникам 1-го армейского корпуса ВС РФ на Донбассе, на нем – характерное изображение установленной на шасси КРАЗа 220 мм РСЗО "Чебурашка", которую российские войска применяют на Донбассе с 2018 года", – отметил журналист.

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Он подчеркнул, что указанные на памятнике фамилии позволяют точно идентифицировать уничтоженных боевиков. Но примечательно, что в сводках "ДНР" за 27 октября 2019 года не было информации о каких либо потерях. Однако блогер, изучив посты и комментарии пользователей соцсетей противника, установил приблизительные обстоятельства происшедшего.

Так, в составе уничтоженного расчета был главарь "правления Государственной инновационной компании" Артем Вовк. Отмечается, что эта структура создана для обслуживания всей боевой техники, которую применяют на Донбассе российские военные и их наемники.

Памятник убитым террористам "ДНР" twitter.com/666_mancer

Помимо этого, "разработка" "Чебурашки" заключается только в монтаже переданных из РФ направляющих 220-мм ракет системы "Ураган" и в передаче боеприпасов. Но боевики пошли на подлую уловку, поставив вооружение на шасси КРАЗа, чтобы создать видимость, якобы оно "местное".

"Таким образом, противник легендирует применение на Донбассе вооружения тяжелых калибров, как якобы собственную разработку… Судя по указанным на скринах обстоятельствам – "Чебурашку" с Вовком накрыл 120-мм миномет. Значит, это не мог быть сам Новоазовск, для противника новоазовское направление – это наш Мариуполь. Значит, противник подъехал совсем близко к нашим позициям, иначе минометом не достать", – предположил журналист.

Скриншот из соцсетей противника twitter.com/666_mancer

Он выразил надежду, что ОБСЕ возьмет во внимание эту новую информацию в своем отчете. А также поздравил украинских воинов, которые нанесли такой точный и результативный удар по врагу.

"Если это миномет или гаубица, то в условиях нашей ограниченной войны, когда стреляет не более 1-2 орудий, и устанавливается лимит снарядов, поразить такую цель как 220-мм РСЗО и нанести такие потери – надо быть настоящим мастером стрельбы. Надеюсь, те, кто добился этого выдающегося успеха, выйдут на связь, такое достойно самых высших государственных наград и общественного признания", – подытожил Бутусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военнослужащие контролируют большую часть взлетной полосы Донецкого аэропорта. Российские оккупанты часто обстреливают воинов ВСУ, однако нашим защитникам удалось на этом участке улучшить положение своих огневых точек.

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