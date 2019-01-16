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Минус 7 оккупантов: воины ВСУ заставили замолчать террористов на Донбассе

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Во вторник, 15 января, российские оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня. Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.

По данным разведки, четыре оккупанты погибли и трое получили ранения, сообщается в пресс-центре ООС на Facebook. Отмечается, что после этого в течение текущих суток враг огонь не открывал.

В частности, в среду оккупанты совершили обстрел в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" из минометов калибра 120 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Крымское, из автоматических гранатометов в районе поселка Новоалександровка.

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Воины ВСУ

Воины ВСУ

facebook.com/ato.news

Также в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" преступники дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывали огонь в районе населенного пункта Славное и из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Гнутово.

Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Украинские военные продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня.

Война за независимость: ВСУ отминусовали 7 оккупантов

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 14 января, на Донбассе вновь оживились бои, в результате чего один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения. В то же время бойцы за сутки ликвидировали четырех оккупантов, еще двое были ранены

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Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
За неделю до выборов Обоз будет вещать про сотни уничтоженных "террористов" для поднятия боевого духа у евроукров.
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Novikova Irina
Novikova Irina
.........По данным разведки, четыре оккупанты погибли и трое получили ранения, сообщается в пресс-центре ООС на Facebook....... Гибнут и гибнут оккупанты на Facebook и на Обозе!!!
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