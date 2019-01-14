Минус 7 оккупантов: украинские воины мощно отбили провокации на Донбассе

В воскресение, 13 января, российские оккупационные войска 14 раз нарушили режим прекращения огня. Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства. Вследствие преступных и коварных обстрелов агрессора один украинский военнослужащий получил ранения.

По данным разведки, четыре оккупанты погибли и трое получили ранения, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Схід" дважды велся обстрел из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия по позициям наших войск в районе населенного пункта Красногоровка, дважды из гранатометов и стрелкового оружия - вблизи города Авдеевка, трижды из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе поселка Пески, из крупнокалиберных пулеметов - в районе поселка Опытное, из гранатометов и стрелкового оружия - вблизи поселка Лебединский, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи поселка Гнутово, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи поселка Березово.

Война на Донбассе ТСН

В полосе действия оперативно-тактического группировки "Север" оккупанты совершили обстрелы позиций наших военных из гранатометов в районе населенного пункта Новгородское, из БМП-2, крупнокалиберных пулеметов - в районе поселка Новотошковское, из стрелкового оружия - на участке разведения сил и средств сторон неподалеку Станицы Луганской.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы изменили тактику на Донбассе.

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