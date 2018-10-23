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Минус 3: оккупанты понесли потери на Донбассе

4.5тЧитать материал на украинском

За прошедшие сутки, 22 октября, российские оккупанты без применения вооружения, запрещенного Минскими договоренностями, 12 раз открывали огонь по позициям украинских войск на Донбассе.

Как сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил в Facebook, потерь среди личного состава ООС нет. По данным разведки, в течение суток трое оккупантов были уничтожены, еще двое ранены.

Отмечается, что противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Почти в половине случаев украинские военные отвечали адекватным огнем.

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Минус 3: оккупанты понесли потери на Донбассе

"Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Счастье, Крымское, Золотое, Пески, Марьинка, Тарамчук, Березовое, Новотроицкое, Чермалык и Лебединское", - сказано в сообщении.

Также террористы обстреливали опорный пункт украинских сил неподалеку Счастья из автоматических и станковых гранатометов в течение почти трех часов.

"Чаще всего враг беспокоил наших воинов обстрелами вблизи Марьинки и Лебединского", - добавили в пресс-центре.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ВСУ дали отпор оккупантам на Донбассе.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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Marozov nikolay
Marozov nikolay
Военнослужащий ВСУ погиб, еще трое получили травмы в результате падения танка с железнодорожной платформы при погрузке техники в Рубежном.
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Окупанты -3.Молодцы шахтёры,вали карателей-оккупантов!
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Ски Андрей
Ски Андрей
Tapasenko 0leg, и все узкоглазые...да дебилушка? и на камеру палятся-читя,ясногорск,ну мля шахтёры.....скольких уже прикопали на родине как собак?ну что ж ...судьба у вас такая дохнуть за царька-мразматика!
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Да все-то они знают, сколько точно там погибло, ага, все поверили. Своих атошников точно считать не забывайте
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Ски Андрей
Ски Андрей
Аполлон Безобразов, тебе не стыдно что твой президент такой долбо...б???!!! ты точно хочешь сгореть в ядерной войне и попасть в рай???
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