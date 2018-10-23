Минус 3: оккупанты понесли потери на Донбассе

За прошедшие сутки, 22 октября, российские оккупанты без применения вооружения, запрещенного Минскими договоренностями, 12 раз открывали огонь по позициям украинских войск на Донбассе.

Как сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил в Facebook, потерь среди личного состава ООС нет. По данным разведки, в течение суток трое оккупантов были уничтожены, еще двое ранены.

Отмечается, что противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Почти в половине случаев украинские военные отвечали адекватным огнем.

"Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Счастье, Крымское, Золотое, Пески, Марьинка, Тарамчук, Березовое, Новотроицкое, Чермалык и Лебединское", - сказано в сообщении.

Также террористы обстреливали опорный пункт украинских сил неподалеку Счастья из автоматических и станковых гранатометов в течение почти трех часов.

"Чаще всего враг беспокоил наших воинов обстрелами вблизи Марьинки и Лебединского", - добавили в пресс-центре.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ВСУ дали отпор оккупантам на Донбассе.