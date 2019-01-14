Минус 25! В сети сообщили о мощном ответе ВСУ террористам

Количество ликвидированных террористов "Л/ДНР" на Донбассе за декабрь 2018 года составляет более двух десятков человек.

Как сказано на странице MIL.IN.UA в Facebook, такое число подсчитано согласно данным мониторинга соцсетей блогером с ником Necro Mancer.

Отмечается, что боевые потери сепаратистов составили 19 человек, однако это только те боевики, личности которых удалось идентифицировать по информации в социальных сетях.

Вероятно, еще двое неидентифицированных членов НВФ погибли 21 декабря в районе села Желобок, о чем сообщали сами террористы.

Небоевые потери сепаратистов составили шесть человек.

Пятеро погибших были гражданами России (трое — боевые потери).

Также на территории РФ умер один бывший боевик, гражданин России.

Иллюстрация. Война на Донбассе Радио Свобода

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев назвал число военных РФ, ликвидированных на Донбассе с начала ООС.

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