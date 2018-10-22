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Минус 11: офицер ВСУ рассказал о сокрушительном ударе по террористам ''Л/ДНР''

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За последние несколько дней в зоне проведения ООС на Донбассе были ликвидированы 11 террористов "Л/ДНР".

Как сообщил в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц, 3 оккупанта были убиты 19 октября в результате прямого попадания в блиндаж мины.

"Один из боевиков только присоединился к росийско-оккупационным войскам и даже в списках не числился", - отметил он.

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После этого в зоне ООС были ликвидированы еще 8 террористов, однако в "ДНР", по его словам, признались лишь о 4.

Минус 11: офицер ВСУ рассказал о сокрушительном ударе по террористам ''Л/ДНР''
Минус 11: офицер ВСУ рассказал о сокрушительном ударе по террористам ''Л/ДНР''
Минус 11: офицер ВСУ рассказал о сокрушительном ударе по террористам ''Л/ДНР''

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети накануне показали видео сокрушительных ударов по террористам "ДНР".

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Объекты
Новости ДонбассаНовости ДНРНовости ЛНР
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Штефан мать его Штирлиц ,(он же Панас Говноеденко) Считает пэрэмоги по катяхам в своих шароварах.
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Свинарылых Мышебрат
Свинарылых Мышебрат
офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц, епта как в анекдоте... едет чел в купе на верхней полке в Анапу, внизу три бабы мужиков обсуждают, одна мне спортсмены нравяться они такие сильные. Другая а мне военные они такие мужественные. Третья а мне индейцы они такие красивые. Мужик слазит с полки, разрешите представиться - мастер спорта, майор, ЧингаЧгук
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Пигин Макс
Пигин Макс
У Тымчука появился серьёзный конкурент.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Пигин Макс, Минус 11 это его Ай Кью
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