Минус 11: офицер ВСУ рассказал о сокрушительном ударе по террористам ''Л/ДНР''

За последние несколько дней в зоне проведения ООС на Донбассе были ликвидированы 11 террористов "Л/ДНР".

Как сообщил в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц, 3 оккупанта были убиты 19 октября в результате прямого попадания в блиндаж мины.

"Один из боевиков только присоединился к росийско-оккупационным войскам и даже в списках не числился", - отметил он.

После этого в зоне ООС были ликвидированы еще 8 террористов, однако в "ДНР", по его словам, признались лишь о 4.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети накануне показали видео сокрушительных ударов по террористам "ДНР".