Трое убитых, восемь раненых: бойцы ОС мощно отомстили за товарищей. Все подробности боев

В районе проведения операции Объединенных сил 2 апреля российские оккупационные войска 15 раз обстреляли позиции украинских подразделений.

В результате погибли двое украинских военных, еще двое получили ранения, сообщает пресс-центр ООС. Ответным огнем трое оккупантов были уничтожены, восемь ранены.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было осуществлено восемь обстрелов: в районе населенного пункта Верхнеторецкое, возле села Широкино, города Авдеевка, возле Гнутово и Водяного.

Погибшие герои Яна Червона и Александр Милютин

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг открывал огонь семь раз: в районе населенного пункта Новозвановка, города Попасная и вблизи села Катериновка.

Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил, подчеркнули в ОС.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 апреля после прямого попадания ПТУРа террористов в блиндаж погибли добровольцы Яна Червона (позывной "Ведьма") и Александр Милютин (позывной "Дед").

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