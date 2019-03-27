Минус 10 оккупантов! В сеть попало видео сокрушительной операции ВСУ на Донбассе

В Луганской области боевая группа К-2 из 54-й бригады полностью уничтожила командный пункт террористов.

Об этом сообщил волонтер Юрий Мысягин в Facebook, опубликовав видео операции. По его словам, в результате были ликвидированы 6 оккупантов, еще 4 получили ранения.

"За этим командным пунктом врага долго и скрытно наблюдали. Ждали момента, когда на командном пункте одновременно будет большое количество людей. А потом наступило время "X" и операция началась. Несколько минут и от командного пункта ничего не осталось", — рассказал он.

Как писал OBOZREVATEL, недавно офицер ВСУ показал эффектное видео атаки украинских защитников на "Л/ДНР" на Донбассе, в результате которой была уничтожена единица военной техники террористов "Урал".

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