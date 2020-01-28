Минские соглашения под угрозой: террористы перешли к подлой стратегии на Донбассе

За минувшие сутки, 27 января, российские оккупационные войска совершили обстрел в пределах участка разведения №3, вблизи населенного пункта Богдановка, Донецкая область.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС, вооруженные формирования РФ применили станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Украинские военные отметили, что террористы целенаправленно обстреливали позиции ВСУ накануне встречи трехсторонней контактной группы в Минске.

"Такие провокационные действия вооруженных формирований Российской Федерации в указанном районе вполне очевидно имеют целью обострить ситуацию на участке разведения и заставить подразделения Объединенных сил открывать огонь, обвинив в дальнейшем наших защитников в срыве Минских договоренностей", – отмечено в сообщении.

В штабе подчеркнули, что по замыслу российских оккупантов, после ответных обстрелов ВСУ, они будут иметь все основания вернуть свои войска на исходные позиции к разведению или занять новые выгодные рубежи.

Как сообщал OBOZREVATEL, за минувшие сутки, 27 января, вооруженные формирования РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

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