"Минские? Не слышали!" В "ЛНР" стянули артиллерию: фотофакт

Во вторник, 19 ноября, в городе Хрустальный, что на временно оккупированной территории Луганщины, отмечали День артиллериста вместе с Россией.

В городе состоялась выставка военной техники, говорится в сообщении пользователя Хрустальный Луч в Twitter.

Судя по снимкам, оккупанты стянули тяжелую артиллерию в черту проживания мирного населения.

"Минские соглашения? Не, не слышали", - сыронизировал автор поста.

Отметим, что в Украине ежегодно ракетные войска и артиллерия отмечают профессиональный праздник 3 ноября.

На Луганщине отмечали День артиллериста Twitter Хрустальный Луч

На Луганщине отмечали День артиллериста Twitter Хрустальный Луч

На Луганщине отмечали День артиллериста Twitter Хрустальный Луч

На Луганщине отмечали День артиллериста Twitter Хрустальный Луч

На Луганщине отмечали День артиллериста Twitter Хрустальный Луч

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно российские войска подло атаковали украинские позиции у села Сизое, которое находится недалеко от Луганска. В этом селе раньше бои не велись.

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