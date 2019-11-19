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19 ноября • обновлено в 23:35
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"Минские? Не слышали!" В "ЛНР" стянули артиллерию: фотофакт

2.1т
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Во вторник, 19 ноября, в городе Хрустальный, что на временно оккупированной территории Луганщины, отмечали День артиллериста вместе с Россией.

В городе состоялась выставка военной техники, говорится в сообщении пользователя Хрустальный Луч в Twitter.

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Судя по снимкам, оккупанты стянули тяжелую артиллерию в черту проживания мирного населения.

"Минские соглашения? Не, не слышали", - сыронизировал автор поста.

Отметим, что в Украине ежегодно ракетные войска и артиллерия отмечают профессиональный праздник 3 ноября.

На Луганщине отмечали День артиллериста

На Луганщине отмечали День артиллериста

Twitter Хрустальный Луч

На Луганщине отмечали День артиллериста

На Луганщине отмечали День артиллериста

Twitter Хрустальный Луч

На Луганщине отмечали День артиллериста

На Луганщине отмечали День артиллериста

Twitter Хрустальный Луч

На Луганщине отмечали День артиллериста

На Луганщине отмечали День артиллериста

Twitter Хрустальный Луч

На Луганщине отмечали День артиллериста

На Луганщине отмечали День артиллериста

Twitter Хрустальный Луч

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно российские войска подло атаковали украинские позиции у села Сизое, которое находится недалеко от Луганска. В этом селе раньше бои не велись.

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Читайте все новости по теме "Минские договоренности" на OBOZREVATEL.

Тема
Минские договоренности
Место
Украина Луганск
Тег
Новости ЛНР
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Мир Миру
Мир Миру
Мир Миру, Тим часом, ситуація в Новому Роздолі (Львівська область) – критична. Люди досі без опалення, через надмірне навантаження на мережі електрики позбавлені цілі райони. Під загрозою постачання води в один із районів міста. Працівники ТЕЦ не отримували зарплати від минулого управителя "Гарант Енерго М" упродовж 5-ти місяців. Аналогічна ситуація склалася з теплопостачанням і в Новояворівську.
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