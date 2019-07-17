"Он даже не умел стрелять из миномета!" Почему бойца АТО бросили за решетку в Италии на четверть века

Украинцы возмущены решениям суда Италии, который приговорил к 24 годам лишения свободы нацгвардейца Виталия Маркива.

Его посчитали виновным в убийстве 30-летнего фотографа Андреа Роккелли в зоне АТО. Трагедия произошла 24 мая 2014 года в нескольких километрах от горы Карачун, которую тогда занимали украинские военные – 95-я бригада и Нацгвардия, куда и входил Виталий.

Итальянский фотограф вместе с российским 60-летним переводчиком Андреем Мироновым и еще одним французским фотографом Вильямом Рогелоном на местном такси приехали в район боевых действий.

В это время в районе началась стрельба – Андреа с Мироновым погибли, также был ранен Рогелон. Он выжил и его показания стали решающими в этом скандальном деле. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Поехал в Украину защищать правду

OBOZREVATEL удалось связаться с мамой Маркива, Оксаной Максимчук. Семья Виталия уже 20 лет живет в Италии. Женщина работает на фабрике, занимается обшивкой мебели кожей.

Мама Виталия и его отчим Facebook Олеся Городецкого

"Виталий тут учился, потом пошел работать, он тоже занимался мебелью, точнее обрабатывал дерево. Он брался за разные работы. Как все ребята в его возрасте он жил своей жизнью. А на Майдан поехал, потому что он воспитан патриотично и хотел помочь Украине бороться за правду, хотел быть вместе с украинцами", – рассказала нам мама.

Для нее такой приговор суда стал шоком, как и для их адвоката с большим опытом работы.

"У них нет никаких доказательств виновности моего сына. Они показывали какие-то фотографии с телефона, видео с YouTube, все, что есть в соцсетях, все люди могут это видеть, ничего такого там нет. Сейчас у суда есть три месяца, чтобы подготовить письменное обоснование виновности Виталия. Вот посмотрим, что они там напишут. После этого мы будем подавать апелляцию", – заявила Оксана Максимчук.

Виталий Маркив ТСН

Миномет был рядом, а не на горе?

Что произошло в тот день – описывает руководитель объединения украинцев в Италии Олесь Городецкий. По его словам, 24 мая 2014 года, фотограф Роккелли, переводчик Миронов и французский фотограф Рогелон на местном такси приехали к переезду, который находится почти в 2 км от подножия горы Карачун. Высоту занимали украинские военные, среди которых находился Виталий.

Вся группа действовала в том районе незаконно – журналисты проникли в зону АТО со стороны террористов.

На переезде в то время стоял товарный поезд, он служил препятствием для наступления украинских военных. А на фабрике по производству керамики, недалеко от переезда, засели пророссийские террористы Гиркина-Стрелкова.

Схема. Украинцы на горе помечены флагом, а за переездом авто журналистов stopfake.org

По показаниям выжившего француза, Миронов попросил таксиста остановиться возле этого завода невдалеке от переезда, чтобы сделать снимки.

Схема stopfake.org

Фотографы прошли 200 м до поезда. В это время из кустов якобы появился человек в гражданской одежде и шлепанцах. Он сказал, что его обстреляли и нужно уходить. Как только он появился, началась стрельба.

stopfake.org

Журналисты бросились к машине, но их накрыло огнем, причем стреляли слева, по словам француза, а пули ложились справа от них в стену завода. Железнодорожный переезд и позиции наших военных на Карачуне находились в это время позади группы, в двух километрах! Причем сама гора была окружена террористами, попасть туда можно было только по воздуху.

Фотографы бросились в ров слева, глубина его была метра три, а вокруг росли высокие деревья. Француз сделал небольшое видео, лежа во рву среди деревьев. По мнению Городецкого, на видео Миронов поясняет водителю, что где-то рядом есть миномет. Он обращает внимание, что миномет был рядом, а не на горе.

Вскоре итальянец и Миронов погибли от минометного взрыва.

Человек, который вышел из кустов stopfake.org

Однако итальянский суд не принял эти доводы во внимание.

Французу удалось спастись. В ров спустились какие-то люди (он точно не знал, кто это были), стрельба прекратилась, и он вышел с поднятыми руками, сообщая, что является журналистом. Он направился назад в сторону Славянска, встретив террористов, которые прятались за стенами и панелями фабрики. Они его не тронули, но стреляли вслед, как бы подгоняя скорее покинуть территорию.

Однако через три года, когда Виталий Маркив уже был арестован, француз дал показания о том, что он предполагает, что в ров к нему спустились украинские солдаты и из минометов могли стрелять именно бойцы ВСУ, хотя сам он этого не видел.

Расстрелянное авто РТ

Паспорт фотографа 247.libero.it

Как доказательства – фото и разговор без записи

Сначала итальянские власти заявили, что Виталий специально стрелял из миномета по журналистам, сделав до 20 выстрелов. Но в окончательном обвинении уже говорится, что Маркив руководил действиями тех, кто устроил обстрел, давая им наводки.

В качестве доказательства в суде демонстрировались фото Виталия, где он изображен с радиоприемником. Также показывали фото, где Маркив с автоматом Калашникова с оптическим прицелом, который позволяет стрелять на дальние расстояния в ночное время. Суд посчитал, что у парня было оружие, способное стрелять на расстоянии 2 км.

Виталий Маркив с автоматом LiveJournal

Также основанием для обвинения Маркива стали свидетельские показания журналистки Илларии Морани. Якобы она слушала телефонный разговор между Виталием и итальянским журналистом Марчело Фаучи. И привела примерную цитату слов АТОшника: "Обычно мы не стреляем в направлении города и гражданских, но когда видим движение, заряжаем тяжелую артиллерию. Так произошло с автомобилем двух журналистов и их переводчика. Мы отсюда стреляем на расстояние полтора километра". Но никакой аудиозаписи этого разговора не существует. Да и сам Фаучи этого не подтвердил.

Андреа Роккелли LIGA.net

Не умел стрелять и не мог наводить

Известный блогер, военный и журналист Мирослав Гай рассказал OBOZREVATEL, что в те дни находился на горе Карачун вместе с Виталием.

"Нас туда забросили, мы были в разных подразделения. Я не помню все подробности того дня, потому что заданий у нас было много и разных. Но могу сказать одно – Виталий не мог сам стрелять из миномета. Во-первых, потому что у нас тогда минометов не было, а во-вторых, потому что он просто не умел этого делать", – пояснил Гай.

Также, по словам экс-АТОшника, Виталий не мог быть наводчиком, поскольку тогда не было приборов для наведения огня, а по телефону это сделать сложно. "Он просто находился на своем посту, наблюдал за тем, что там происходит", – говорит Гай.

Андреа Роккелли evgensemenihin.livejournal.com

Журналисты могли стать жертвой провокации

Также в Италии решили открыть дело и против внефракционного народного депутата и бывшего командира подразделения Нацгвардии, в котором находился Виталий Маркив, Богдана Маткивского. Уведомление об этом нардепу вручили прямо на суде в Италии.

"Это было ожидаемо, потому что еще на предыдущем заседании прокурор уже подал запрос о открытии дела против меня как командира. И я ждал этого", – сказал OBOZREVATEL Маткивский.

Он подтверждает, что 24 мая 2014 года у Нацгвардии не было минометов.

"Мы стояли на горе Карачун по периметру, охраняли телевизионную вышку вместе с 95-й бригадой. У нас такого тяжелого вооружения, как минометы, не было, не положено было тогда. Были у 95-й бригады, но мы не имели доступа к ним. И сектор Виталия находился совсем в другой стороне от места трагедии", – вспоминает Маткивский.

Миронов и Роккелли repubblica.it

И добавляет, что в то время в самом Славянске, неподалеку от Карачуна, боевики вели обстрелы между собой.

"Там была группировка российского боевика Гиркина и местные сепаратисты. Они никак не могли между собой поделить власть, потому что наместник Кремля Гиркин хотел подмять под себя все. И я более чем уверен, что минометный обстрел, который привел к трагедии, между собой вели террористы. Тем более, что иностранные журналисты находились с их стороны, но пришли туда без сопровождения. Боевики знали, что туда может прилететь снаряд. Вполне возможно, что это была провокация и журналисты стали жертвой", – считает Маткивский.

Политический подтекст

Ради того, чтобы наказать нацгвардейца, в Италии была создана Национальная федерация прессы и Ассоциация журналистов Ломбардии. Их интересы в суде представляет бывший мэр Милана, 70-летний адвокат Джулиано Пизапиа.

Он ранее состоял в "Партии коммунистического возрождения". А мэром Милана стал, будучи кандидатом от левоцентристской коалиции. Пизапиа также участвовал в делах с политической подоплекой. Например, защищал интересы семьи погибших Карло Джулиани (молодого антиглобалиста, выступавшего против саммита G8, был застрелен полицией) и Давида Чезари (убитого активиста антифашистского движения). В 1980 году Джулиано Пизапиа провел четыре месяца в тюрьме по подозрению в причастности к деятельности леворадикальной группировки.

На суде facebook.com Олеся Городецкого

Настроили жителей Павии против

Богдан Маткивский считает, что эта организация итальянских журналистов, которая подала иск против Украины как государства, еще до суда в своих статьях называла Виталия преступником и убийцей. Таким образом, они настроили общественность против него.

"Суд был в городе Павия, где жил фотограф, присяжные также были оттуда. Представляете, как они были настроены? У главной судьи, которая зачитывала приговор, голос дрожал, было видно, что она не согласна с таким вердиктом. Даже прокурор просил 17 лет, а они дали 24 года. К тому же, мотивационная часть к приговору не была подана. И для ее подготовки дали максимальный срок – 90 дней. То есть все это время мы не можем предпринимать никаких юридических шагов", – говорит Маткивский.

После суда. Справа адвокат Виталия Facebook Олеся Городецкого

Кроме этого, теперь существует прецедент, как без доказательств могут осудить военного, который защищал независимость страны. "Если они и против меня решили открыть дело, то теперь участникам АТО и ООС действительно опасно выезжать в Италию или другие страны. Потому что есть прецедент, и арестовать смогут любого", – пояснил нардеп.

Также, по его мнению, решение суда – это ни что иное как подыгрывание Кремлю, который давно через свои подконтрольные СМИ пытается дискредитировать украинскую армию и ее защитников.

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