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Марина Петик
Марина Петик
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"Он даже не умел стрелять из миномета!" Почему бойца АТО бросили за решетку в Италии на четверть века

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Украинцы возмущены решениям суда Италии, который приговорил к 24 годам лишения свободы нацгвардейца Виталия Маркива.

Его посчитали виновным в убийстве 30-летнего фотографа Андреа Роккелли в зоне АТО. Трагедия произошла 24 мая 2014 года в нескольких километрах от горы Карачун, которую тогда занимали украинские военные – 95-я бригада и Нацгвардия, куда и входил Виталий.

Итальянский фотограф вместе с российским 60-летним переводчиком Андреем Мироновым и еще одним французским фотографом Вильямом Рогелоном на местном такси приехали в район боевых действий.

В это время в районе началась стрельба – Андреа с Мироновым погибли, также был ранен Рогелон. Он выжил и его показания стали решающими в этом скандальном деле. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Поехал в Украину защищать правду

OBOZREVATEL удалось связаться с мамой Маркива, Оксаной Максимчук. Семья Виталия уже 20 лет живет в Италии. Женщина работает на фабрике, занимается обшивкой мебели кожей.

Мама Виталия и его отчим

Мама Виталия и его отчим

Facebook Олеся Городецкого

"Виталий тут учился, потом пошел работать, он тоже занимался мебелью, точнее обрабатывал дерево. Он брался за разные работы. Как все ребята в его возрасте он жил своей жизнью. А на Майдан поехал, потому что он воспитан патриотично и хотел помочь Украине бороться за правду, хотел быть вместе с украинцами", – рассказала нам мама.

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Для нее такой приговор суда стал шоком, как и для их адвоката с большим опытом работы.

"У них нет никаких доказательств виновности моего сына. Они показывали какие-то фотографии с телефона, видео с YouTube, все, что есть в соцсетях, все люди могут это видеть, ничего такого там нет. Сейчас у суда есть три месяца, чтобы подготовить письменное обоснование виновности Виталия. Вот посмотрим, что они там напишут. После этого мы будем подавать апелляцию", – заявила Оксана Максимчук.

Виталий Маркив

Виталий Маркив

ТСН

Миномет был рядом, а не на горе?

Что произошло в тот день – описывает руководитель объединения украинцев в Италии Олесь Городецкий. По его словам, 24 мая 2014 года, фотограф Роккелли, переводчик Миронов и французский фотограф Рогелон на местном такси приехали к переезду, который находится почти в 2 км от подножия горы Карачун. Высоту занимали украинские военные, среди которых находился Виталий.

Вся группа действовала в том районе незаконно журналисты проникли в зону АТО со стороны террористов.

На переезде в то время стоял товарный поезд, он служил препятствием для наступления украинских военных. А на фабрике по производству керамики, недалеко от переезда, засели пророссийские террористы Гиркина-Стрелкова.

Схема. Украинцы на горе помечены флагом, а за переездом авто журналистов

Схема. Украинцы на горе помечены флагом, а за переездом авто журналистов

stopfake.org

По показаниям выжившего француза, Миронов попросил таксиста остановиться возле этого завода невдалеке от переезда, чтобы сделать снимки.

Схема

Схема

stopfake.org

Фотографы прошли 200 м до поезда. В это время из кустов якобы появился человек в гражданской одежде и шлепанцах. Он сказал, что его обстреляли и нужно уходить. Как только он появился, началась стрельба.

"Он даже не умел стрелять из миномета!" Почему бойца АТО бросили за решетку в Италии на четверть века

stopfake.org

Журналисты бросились к машине, но их накрыло огнем, причем стреляли слева, по словам француза, а пули ложились справа от них в стену завода. Железнодорожный переезд и позиции наших военных на Карачуне находились в это время позади группы, в двух километрах! Причем сама гора была окружена террористами, попасть туда можно было только по воздуху.

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Фотографы бросились в ров слева, глубина его была метра три, а вокруг росли высокие деревья. Француз сделал небольшое видео, лежа во рву среди деревьев. По мнению Городецкого, на видео Миронов поясняет водителю, что где-то рядом есть миномет. Он обращает внимание, что миномет был рядом, а не на горе.

Вскоре итальянец и Миронов погибли от минометного взрыва.

Человек, который вышел из кустов

Человек, который вышел из кустов

stopfake.org

Однако итальянский суд не принял эти доводы во внимание.

Французу удалось спастись. В ров спустились какие-то люди (он точно не знал, кто это были), стрельба прекратилась, и он вышел с поднятыми руками, сообщая, что является журналистом. Он направился назад в сторону Славянска, встретив террористов, которые прятались за стенами и панелями фабрики. Они его не тронули, но стреляли вслед, как бы подгоняя скорее покинуть территорию.

Однако через три года, когда Виталий Маркив уже был арестован, француз дал показания о том, что он предполагает, что в ров к нему спустились украинские солдаты и из минометов могли стрелять именно бойцы ВСУ, хотя сам он этого не видел.

Расстрелянное авто

Расстрелянное авто

РТ

Паспорт фотографа

Паспорт фотографа

247.libero.it

Как доказательства – фото и разговор без записи

Сначала итальянские власти заявили, что Виталий специально стрелял из миномета по журналистам, сделав до 20 выстрелов. Но в окончательном обвинении уже говорится, что Маркив руководил действиями тех, кто устроил обстрел, давая им наводки.

В качестве доказательства в суде демонстрировались фото Виталия, где он изображен с радиоприемником. Также показывали фото, где Маркив с автоматом Калашникова с оптическим прицелом, который позволяет стрелять на дальние расстояния в ночное время. Суд посчитал, что у парня было оружие, способное стрелять на расстоянии 2 км.

Виталий Маркив с автоматом

Виталий Маркив с автоматом

LiveJournal

Также основанием для обвинения Маркива стали свидетельские показания журналистки Илларии Морани. Якобы она слушала телефонный разговор между Виталием и итальянским журналистом Марчело Фаучи. И привела примерную цитату слов АТОшника: "Обычно мы не стреляем в направлении города и гражданских, но когда видим движение, заряжаем тяжелую артиллерию. Так произошло с автомобилем двух журналистов и их переводчика. Мы отсюда стреляем на расстояние полтора километра". Но никакой аудиозаписи этого разговора не существует. Да и сам Фаучи этого не подтвердил.

Андреа Роккелли

Андреа Роккелли

LIGA.net

Не умел стрелять и не мог наводить

Известный блогер, военный и журналист Мирослав Гай рассказал OBOZREVATEL, что в те дни находился на горе Карачун вместе с Виталием.

"Нас туда забросили, мы были в разных подразделения. Я не помню все подробности того дня, потому что заданий у нас было много и разных. Но могу сказать одно – Виталий не мог сам стрелять из миномета. Во-первых, потому что у нас тогда минометов не было, а во-вторых, потому что он просто не умел этого делать", – пояснил Гай.

Также, по словам экс-АТОшника, Виталий не мог быть наводчиком, поскольку тогда не было приборов для наведения огня, а по телефону это сделать сложно. "Он просто находился на своем посту, наблюдал за тем, что там происходит", – говорит Гай.

Андреа Роккелли

Андреа Роккелли

evgensemenihin.livejournal.com

Журналисты могли стать жертвой провокации

Также в Италии решили открыть дело и против внефракционного народного депутата и бывшего командира подразделения Нацгвардии, в котором находился Виталий Маркив, Богдана Маткивского. Уведомление об этом нардепу вручили прямо на суде в Италии.

"Это было ожидаемо, потому что еще на предыдущем заседании прокурор уже подал запрос о открытии дела против меня как командира. И я ждал этого", – сказал OBOZREVATEL Маткивский.

Он подтверждает, что 24 мая 2014 года у Нацгвардии не было минометов.

"Мы стояли на горе Карачун по периметру, охраняли телевизионную вышку вместе с 95-й бригадой. У нас такого тяжелого вооружения, как минометы, не было, не положено было тогда. Были у 95-й бригады, но мы не имели доступа к ним. И сектор Виталия находился совсем в другой стороне от места трагедии", – вспоминает Маткивский.

Миронов и Роккелли

Миронов и Роккелли

repubblica.it

И добавляет, что в то время в самом Славянске, неподалеку от Карачуна, боевики вели обстрелы между собой.

"Там была группировка российского боевика Гиркина и местные сепаратисты. Они никак не могли между собой поделить власть, потому что наместник Кремля Гиркин хотел подмять под себя все. И я более чем уверен, что минометный обстрел, который привел к трагедии, между собой вели террористы. Тем более, что иностранные журналисты находились с их стороны, но пришли туда без сопровождения. Боевики знали, что туда может прилететь снаряд. Вполне возможно, что это была провокация и журналисты стали жертвой", – считает Маткивский.

Политический подтекст

Ради того, чтобы наказать нацгвардейца, в Италии была создана Национальная федерация прессы и Ассоциация журналистов Ломбардии. Их интересы в суде представляет бывший мэр Милана, 70-летний адвокат Джулиано Пизапиа.

Он ранее состоял в "Партии коммунистического возрождения". А мэром Милана стал, будучи кандидатом от левоцентристской коалиции. Пизапиа также участвовал в делах с политической подоплекой. Например, защищал интересы семьи погибших Карло Джулиани (молодого антиглобалиста, выступавшего против саммита G8, был застрелен полицией) и Давида Чезари (убитого активиста антифашистского движения). В 1980 году Джулиано Пизапиа провел четыре месяца в тюрьме по подозрению в причастности к деятельности леворадикальной группировки.

На суде

На суде

facebook.com Олеся Городецкого

Настроили жителей Павии против

Богдан Маткивский считает, что эта организация итальянских журналистов, которая подала иск против Украины как государства, еще до суда в своих статьях называла Виталия преступником и убийцей. Таким образом, они настроили общественность против него.

"Суд был в городе Павия, где жил фотограф, присяжные также были оттуда. Представляете, как они были настроены? У главной судьи, которая зачитывала приговор, голос дрожал, было видно, что она не согласна с таким вердиктом. Даже прокурор просил 17 лет, а они дали 24 года. К тому же, мотивационная часть к приговору не была подана. И для ее подготовки дали максимальный срок – 90 дней. То есть все это время мы не можем предпринимать никаких юридических шагов", – говорит Маткивский.

После суда. Справа адвокат Виталия

После суда. Справа адвокат Виталия

Facebook Олеся Городецкого

Кроме этого, теперь существует прецедент, как без доказательств могут осудить военного, который защищал независимость страны. "Если они и против меня решили открыть дело, то теперь участникам АТО и ООС действительно опасно выезжать в Италию или другие страны. Потому что есть прецедент, и арестовать смогут любого", – пояснил нардеп.

Также, по его мнению, решение суда – это ни что иное как подыгрывание Кремлю, который давно через свои подконтрольные СМИ пытается дискредитировать украинскую армию и ее защитников.

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Автор
Марина Петик Марина Петик
Тема
Эксклюзив
Персона
Виталий Маркив
Место
Украина
Теги
АТО ООС Национальная гвардия боевики сепаратист Гиркин
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