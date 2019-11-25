Минобороны сделало первое заявление об украинском "Штирлице" на Донбассе

Бывший "народный мэр" Горловки Донецкой области Эдуард Матюха действительно оказался украинским разведчиком и шпионил в "ДНР".
В частности, он работал на Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Информацию подтвердили в пресс-службе ведомства, передает "УНН".
Там заявили, что украинский "Штирлиц" на Донбассе выполнял отдельные задания ГУР.
Эдуард Матюха, "ДНР"
"В частности, сбор доказательств о причастности Российской Федерации к войне на Донбассе, на востоке Украины. Это было еще в 2014 году, а до какого времени, я вам не могу сказать", – говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее сам Матюха в интервью одному из телеканалов утверждал, что является разведчиком Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL, Эдуард Матюха, который шпионил в "ДНР" пять лет, был "народным мэром" якобы всего три дня. Об этом заявил так называемый депутат "народного совета "ДНР" Владислав Бердичевский.
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