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25 ноября • обновлено в 16:23
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Минобороны сделало первое заявление об украинском "Штирлице" на Донбассе

7.3т
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Бывший "народный мэр" Горловки Донецкой области Эдуард Матюха действительно оказался украинским разведчиком и шпионил в "ДНР".

В частности, он работал на Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Информацию подтвердили в пресс-службе ведомства, передает "УНН".

Там заявили, что украинский "Штирлиц" на Донбассе выполнял отдельные задания ГУР.

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Эдуард Матюха, "ДНР"

Эдуард Матюха, "ДНР"

"В частности, сбор доказательств о причастности Российской Федерации к войне на Донбассе, на востоке Украины. Это было еще в 2014 году, а до какого времени, я вам не могу сказать", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее сам Матюха в интервью одному из телеканалов утверждал, что является разведчиком Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Эдуард Матюха, который шпионил в "ДНР" пять лет, был "народным мэром" якобы всего три дня. Об этом заявил так называемый депутат "народного совета "ДНР" Владислав Бердичевский.

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Автор
Дина Баронова
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина Горловка
Теги
Новости ДНР ДНР Главное управление разведки Министерство обороны Украины
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иловайский юрий
иловайский юрий
какло опять выдумывают себе хероев
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3
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Сейчас свинорусы начнут визжать что вы фсе врети
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Алоизович Петр, оооо первый свинорус похоюкивать начал. Пхаххахаха
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0
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
Себостьян Прейро, не визжи вислоухий, все давно уже отсмеялись над вашим "штирлицем" с мешком ворованной муки)
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4
1
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Ещё до 2014 знал, что Россия вот-вот нападёт на Украину и теперь обязательно расскажет об этом в Гааге, читая по бумажке.
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6
3

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