Скандал с "дырявой" броней для новых БТР: Минобороны жестко отреагировало

Государственный концерн "Укроборонпром" совместно с Министерством обороны подтвердили дефекты брони, полученной Харьковским конструкторским бюро по машиностроению для новой партии БТР-4, и приняли меры по их устранению.

Об этом в пятницу, 24 января, сообщил в Facebook заместитель гендиректора концерна Мустафа Найем.

"Результаты проверки показали, что обнародованная информация частично подтверждается. Согласно полученной от соисполнителей технологической документации, при входном контроле на корпусах, изготовленных "Лозовским кузнечно-механическим заводом" ,были обнаружены дефекты сварных соединений", – написал он.

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В ЛКМЗ в свою очередь заявили, что эти повреждения якобы возникают в процессе сварки и устраняются в дальнейшем при изготовлении конечной продукции.

"Для нас это была очень тревожная новость. Мы осознаем всю ответственность за военную технику и вооружение, поставляемых в воинские части ВСУ на фронте. В связи с выявленной информацией руководство Государственного концерна вместе со специалистами Министерства обороны и Вооруженных сил Украины, а также представителями предприятий, производящих БТР, создало рабочую группу для проверки качества комплектующих военной техники", – сообщил Найем.

Отмечается, что 24 января рабочая группа уже проверила броню и обнаружила наличие повреждений упрочняющей наплавки на сварных соединениях бортов на нескольких бронетранспортерах.

"Сейчас члены рабочей группы, совместно с представителями предприятий, проводят проверку обстоятельств и причин возникновения упомянутых дефектов", – добавил он.

Найем уточнил, что руководство государственного концерна потребовало от "Лозовского кузнечно-механического завода" в полном объеме и за свой счет выполнить свои обязательства по качеству комплектующих соответствии с требованиями технической документации.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В декабре 2019 года Харьковское конструкторское бюро имени Морозова, входящее в концерн "Укроборонпром", передало Вооруженным силам Украины 12 новых БТР-4, которые ранее не могли изготовить из-за проблем с импортным сырьем.

Бюро получило заказ на 45 машин еще в 2016 году, однако к лету 2019 года ни один БТР в ВСУ так и не поступил. Военная приемка Минобороны забраковала импортную броню, с которой ХКБМ планировало производить машины.

НАБУ открыло уголовное производство из-за использования некачественной брони для изготовления БТРов на предприятиях "Укроборонпрома".

23 января в сети появились фото новых корпусов для следующей партии БТР-4. На снимках были отчетливо видны трещины.

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