Минобороны приняло "дырявую" броню для новых БТР: разгорелся скандал. Фотофакт

Броня для новой партии БТР-4, которую Харьковское конструкторское бюро машиностроения, входящее в концерн Укроборонпром. получило от Лозовского кузнечно-механического завода, снова оказалась некачественной.

Об этом сообщил в Facebook директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец, опубликовав подтверждающие фото (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Новые БТР-4 для армии: еще не сделаны, но уже трещат по всем швам. Компания "Лозовский кузнечно-механический завод" передала 3 первых корпуса для изготовления БТР-4 новой партии. Но оказалось, что они пришли с браком. На них есть трещины. Однако на непроваренной и потрескавшейся брони стоит клеймо военного представительства Министерства обороны, с этими корпусами все в порядке. Честно говоря, это просто какой-то сюр", – возмутился он.

Минобороны приняло некачественную броню для новых БТР Defense Express

Минобороны приняло некачественную броню для новых БТР Defense Express

Минобороны приняло некачественную броню для новых БТР Defense Express

Згурец обратив внимание на несколько моментов: броню закупили у частного предприятия, которое по неизвестным причинам является монополистом. При этом цену за один корпус якобы завысили: резко подняли с 2,1 млн до 3,2 млн грн.

"При этом стоимость корпуса БТР-4, изготовленного из импортного брони, дешевле, чем с 71 брони на Лозовой. Разница в отпускной цене за один корпус от ЛКМЗ и корпуса собственного производства из импортного брони составляет более 350 тыс грн в пользу ХКБМ. Кроме этого, государственное предприятие за каждый корпус дополнительно получало бы более 320 тыс грн по фонду заработной платы", – добавил он.

Минобороны приняло некачественную броню для новых БТР Defense Express

Минобороны приняло некачественную броню для новых БТР Defense Express

Минобороны приняло некачественную броню для новых БТР Defense Express

Минобороны приняло некачественную броню для новых БТР Defense Express

Минобороны приняло некачественную броню для новых БТР Defense Express

"Это все имеет ощутимый привкус коррупции. Как, собственно, и сама приемка в нынешнем ее виде выглядит коррупционным рудиментом и коррозионной пятном на репутации Минобороны. Такое впечатление, что в военном ведомстве не спешат зачистить эту "коррозию". Учитывая это кажется, что ГБР имеет все необходимые основания изучить более тщательно историю некачественных и выборочных проверок военной приемки из Харькова", – резюмировал Згурец.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В декабре 2019 года Харьковское конструкторское бюро имени Морозова, входящее в концерн Укроборонпром, передало Вооруженным силам Украины 12 новых БТР-4, которые ранее не могли изготовить из-за проблем с импортным сырьем.

Бюро получило заказ на 45 машин еще в 2016 году, однако к лету 2019 года ни один БТР в ВСУ так и не поступил. Военная приемка Минобороны забраковала импортную броню, с которой ХКБМ планировало производить машины.

НАБУ открыло уголовное производство из-за использования некачественной брони для изготовления БТРов на предприятиях Укроборонпрома.

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