Минобороны попало в скандал с закупкой опасных минометов по завышенной цене

Министерство обороны Украины угодило в скандал с закупкой минометов для украинской армии. Сейчас ведомство намерено закупать вооружение, к качеству и цене которого возникает масса вопросов. Об этом идет речь в расследовании, опубликованном на сайте "Хвиля".

Как сообщает автор статьи, процедуры подписания контрактов по Гособоронзаказу на 2020-й год МОУ начало проводить за 4 месяца до окончания 2019 года. Среди прочего, закупать должны были и минометы - после того, как скандальные "Молоты", использование которых привело к гибели нескольких военнослужащих, были выведены из штата.

"Все помнят историю с миномётами "Молот" производства государственного завода "Маяк". К глубочайшему сожалению, использование "Молотов" в войсках сопровождалось гибелью нескольких артиллерийских расчётов. Что послужило причиной – некачественные (старые) боеприпасы, неиспользование солдатами предохранителей от двойного заряжания или дефекты самих миномётов – всё еще устанавливает прокуратура. На время расследований Генштаб решил вывести "Молоты" из штата – и военным вполне объективно понадобились новые миномёты. В Гособоронзаказе на этот год была запланирована закупка 140 миномётов такого калибра", - пишет автор статьи.

Одной из наиболее качественных моделей этого оружия, по словам автора, считаются советские минометы 2Б11. Однако их в достаточном количестве не нашлось ни в Украине, ни за границей. В то же время, в этом году испытания проходят сразу 3 отечественных миномёта калибра 120 мм – "Бучарда" частного предприятия "Старокраматорский машиностроительный завод", "МП-120" "Украинской бронетехники" и тот же "Молот" государственного "Укроборонпрома", но уже доработанный и улучшенный. Цена миномётов украинского производства – от 500 до 600 тысяч гривен за единицу.

"Согласно постановлению Кабмина №345 от 25 февраля 2015 года, силовые ведомства могут закупать технику уже после ведомственных, а не государственных испытаний. Но памятуя про взрывы миномётов, Генштаб и Минобороны подходит к испытаниям со всей строгостью – от производителей миномётов требуют пройти полный цикл государственных испытаний, не разрешая ограничиваться более простыми и короткими ведомственными испытаниями. Испытания растягиваются на месяцы – каждый миномёт должен выстрелять тысячи 120 мм мин в разных режимах скорострельности, при разных мощностях зарядов и углах наклона", - сказано в статье.

При этом, как объясняет автор, 345-е постановление Кабмина регламентирует упрощенный порядок закупки военной техникой из-за рубежа. Он также цитирует фрагмент постановления: "Образец военной техники иностранного производства должен пребывать на вооружении (в эксплуатации) в армии страны-производителя или поставляться на экспорт для потребностей обороны других стран".

"И вот здесь министр обороны Андрей Таран и его профильный зам Александр Миронюк находят очень удобную лазейку. Пару месяцев назад руководство Минобороны собирает совещание с очень простой повесткой дня: отечественные производители не успевают завершить испытания, а миномёты нужны, так что давайте купим импортные. Вопрос от Генштаба: так уж и быть, мы не против, а какие? Минобороны: облазили весь мир, можем поставить только миномёт ЕМ-120 болгарского производства", - пишет автор статьи.

По его словам, миномёт ЕМ-120 принадлежит болгарской торговой компании "EMCO". Владелец этой компании Эмилиян Гебрев в свое время, как сообщали СМИ, стал жертвой неудачной попытки отравления, совершенной российскими спецслужбами. Для этого якобы использовался яд, по действию напоминающий "Новичок".

"Не имея собственной производственной базы, в особенности по сложному производству стволов, "EMCO" проводит ремонт и предпродажную подготовку старой техники, в том числе и 120 мм миномётов. Уже несколько лет болгарская фирма пытается продать на экспорт остатки этих миномётов – и всё было бы тщетно, если бы не отозвавшийся на помощь заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк, до назначения долгое время курировавший торговлю с Болгарией в государственном спецэкспортёре "Прогресс", - сказано в статье.

При этом, как утверждает автор материала, миномёт ЕМ-120 не стоит на вооружении в Болгарии - и в МОУ об этом якобы точно знали. Кроме того, в Минобороны не получили подтверждений по поставкам этих минометов в другие страны, не озаботились проведением необходимых государственных испытаний, которые следовало бы провести в случае с такой травмоопасной техникой - и включили в спецификацию Гособоронзаказа никому ранее неизвестный ЕМ-120.

12 августа Министерство обороны Украины провело переговорную процедуру по указанным миномётам. Предприятия, которые предлагали другие, отличные от ЕМ-120 миномёты, к процедуре просто не допустили.

"И вот тут еще интереснее – ЕМ-120 были предложены двумя государственными специмпортёрами "Укроборонпрома": "Укринмаш" предложил ЕМ-210 по 773 тысяч гривен (с учётом 3% комиссии специмпортёра, иностранный поставщик дал им предложение по 23,5 тысячи евро), а "Укрспецэкспорт" предложил точно такой же миномёт по 931 тыс. грн (то есть уже другой иностранный поставщик предложил этот миномёт по 28 тысяч евро). Напомню, что украинские миномёты могут быть поставлены в армию по 500-600 тысяч гривен (15,5-18,5 тысяч евро)", – пишет автор статьи.

По его данным, суть схемы заключается в том, что на переговоры выходит две компании, имитируется конкуренция, выигрывает меньшее предложение, а потом один из иностранных поставщиков (не болгарский производитель, ведь напрямую болгарам запрещено работать с Украиной) по каким-то причинам отказывается поставлять - и контракт переходит ко второму предложению, уже по более высокой цене.

"Потери бюджета (доходы бенефициаров схемы) могут составить более миллиона евро. Эта история – хорошая иллюстрация как несовершенства законодательной базы закупки военной техники, которая приводит к таким "странным" решениям в Укрооборонпроме и Минобороны", - резюмирует автор расследования.

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