Признание – только начало: министр обороны сказал, что будет с расследованием по Boeing

Министерство обороны Украины отправило в Иран в составе группы для расследованием причин крушения лайнера Boeing 737 "МАУ" 2 квалифицированных экспертов, которые смогут установить точную причину трагедии.

Об этом в интервью "Интерфаксу" в субботу, 11 января, рассказал глава ведомства Андрей Загороднюк.

"Мы выражаем соболезнования нашим соотечественникам, а также гражданам Канады, Ирана, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании, и надеемся, что будет как можно быстрее проведено расследование этого вопроса. Могу сказать, что из Министерства обороны мы отправили в Иран самых лучших наших специалистов. В Главной инспекции Министерства обороны есть часть, которая рассматривает инциденты с военными самолетами. Кроме самого самолета и экипажа, мы отправили туда двух очень квалифицированных лиц", – сказал он.

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По словам министра, один из них экспертов рассматривал 15, а другой – 17 инцидентов, они сертифицированы Международной организацией гражданской авиации.

"У одного – 30 лет летного стажа, другой – инженер по авиатехнике. Они принимали участие в расследовании всех резонансных событий, которые были до этого. Поэтому у нас нет сомнений, что со всей информации, которую они смогут получить, мы получим наиболее объективную", – отметил Загороднюк.

По его словам, сейчас Украина ожидает выводов экспертизы, которая определит истинную причину катастрофы.

"Мы знаем, что они признали факт. Но одно дело – политическое признание факта, а другое дело – как это все было и выводы экспертизы. То есть мы сейчас ждем выводов экспертизы", – подчеркнул министр.

Загороднюк отметил, что Иран полностью сотрудничает с Украиной в этом вопросе, и если украинские специалисты получат всю необходимую информацию, они точно установят причину падения украинского самолета.

"Наши специалисты знают все ракетные системы – российского, украинского и других производств, они смогут четко определить все. То есть, у нас нет никаких сомнений, что при предоставлении достаточных данных мы определим причину", – пояснил Загороднюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина знала о ракетном ударе по самолету еще до заявлений международных партнеров и признания Ирана.

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