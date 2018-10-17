За ''кумовство'': в НАПК ''взялись'' за украинского министра

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции вынесло предписание министру культуры Украины Евгению Нищуку за "кумовство" в Национальном заслуженном ансамбле танца Украины имени Вирского.

В агентстве уточнили, что в подчиненном Нищуку ведомстве не предприняли мер относительно действий гендиректора ансамбля, который принял на работу своих родственников. Как сообщили в пресс-службе НАПК, игнорированием этого факта министр нарушил закон "О предотвращении коррупции".

"Установлено наличие у художественного руководителя ансамбля (Мирослава Вантуха. — Ред.) потенциального конфликта интересов из-за подчинения ему близких ему лиц. А именно: дочь работает помощником балетмейстера, сын — главным администратором, зять — артистом балета высшей категории, внучка — артисткой балета", — уточнили в агентстве.

Помимо министра культуры, предписание получил и глава Государственной службы по вопросам труда Роман Чернега. Это решение касается его заместителя, который безосновательно отказал НАПК предоставить копии материалов дисциплинарного производства. Отмечается, что этого заместителя подозревают в неправомерном получении подарков.

Как писал OBOZREVATEL, 8 октября НАПК вынесло предписание относительно чиновника Фонда государственного имущества Украины из-за невыполнения требований Закона Украины "О предотвращении коррупции".