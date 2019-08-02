Министра МВД времен Януковича вызвали на допрос в ГБР: в чем дело

Государственное бюро расследований вызвало на допрос экс-министра внутренних дел времен президентства Виктора Януковича Анатолия Могилева.

Как сам Могилев сообщил в Facebook, в понедельник 5 августа его ждут в ГБР для дачи показаний по его заявлению об аннексии Крыма.

"Открыто уголовное производство. Много раз повторял, что преступление - это не только действия, но и бездействие. И в данном случае речь идет о бездеятельности первых лиц государства в период аннексии территории Украины", - прокомментировал повестку экс-глава МВД.

Анатолий Могилев

Как сообщал OBOZREVATEL, соратник беглого экс-президента Виктора Януковича, бывший вице-премьер-министр Сергей Арбузов осенью может предпринять попытку вернуться в Украину. Об этом заявил в эфире ObozTV народный депутат Украины 8-го созыва от ВО "Батьківщина" Игорь Луценко.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram