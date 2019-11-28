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29 ноября • обновлено в 10:59
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Предал Украину: на Донетчине вынесли суровый приговор "министру ДНР"

5.3т
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"Министра чрезвычайных ситуаций ДНР" Алексея Кострубицкого заочно приговорили к 12 годам тюрьмы с конфискацией имущества.

Решение принял Константиновский горрайонный суд Донецкой области, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Украины в четверг, 28 ноября.

Пособник оккупантов признан виновным по статье 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса.

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По материалам следствия, осужденный – бывший работник органов МЧС Украины, который, изменив присяге, в 2014 году перешел на сторону террористов и был назначен на должность так называемого министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий "ДНР".

Отмечается, что все это время он сотрудничал с боевиками, выдавая приказы о деятельности учреждений и организаций, находящихся у него в подчинении.

Алексей Кострубицкий

Алексей Кострубицкий

УП

Как писал OBOZREVATEL, недавно:

  • Стало известно о том, что "народный мэр" Горловки Эдуард Матюха на самом деле пять лет работал в логове террористов, будучи агентом ГУР Минобороны.

  • В "ДНР" бурно отреагировали на эту новость и начали оправдываться, заявляя, что Матюха якобы был "народным мэром" только три дня.

  • Сам Матюха рассказал, что РФ рассматривала возможность возрождения проекта "Новороссия". При этом Кремль планировал захватить Одесскую и Харьковскую области Украины.

  • Разведчик вернулся на территорию, подконтрольную Киеву. У него есть информация и доказательства о преступлениях Кремля на Донбассе, их схемы, финансовые каналы, кадровые пасьянсы, которые важны для противостояния врагу.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Новости Донецка и Донецкой области Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина Донецк
Теги
террористы "ДНР" Новости ДНР Новости Донбасса Офис генерального прокурора Украины
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Украинский Донбасс
Украинский Донбасс
Да знаю его, в Донецке, в МЧС занимал в управе нормальную должность, но всё же не министр МЧС, а тут такой взлет по карьерной лестнице
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Сафиуллин Дамир
Сафиуллин Дамир
Ещё один заложник киевского режима.
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
он не Украину предал,а не принял майдан,который есть преступной акцией.
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