Предал Украину: на Донетчине вынесли суровый приговор "министру ДНР"

"Министра чрезвычайных ситуаций ДНР" Алексея Кострубицкого заочно приговорили к 12 годам тюрьмы с конфискацией имущества.

Решение принял Константиновский горрайонный суд Донецкой области, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Украины в четверг, 28 ноября.

Пособник оккупантов признан виновным по статье 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса.

По материалам следствия, осужденный – бывший работник органов МЧС Украины, который, изменив присяге, в 2014 году перешел на сторону террористов и был назначен на должность так называемого министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий "ДНР".

Отмечается, что все это время он сотрудничал с боевиками, выдавая приказы о деятельности учреждений и организаций, находящихся у него в подчинении.

Алексей Кострубицкий УП

Как писал OBOZREVATEL, недавно:

Стало известно о том, что "народный мэр" Горловки Эдуард Матюха на самом деле пять лет работал в логове террористов, будучи агентом ГУР Минобороны.

В "ДНР" бурно отреагировали на эту новость и начали оправдываться, заявляя, что Матюха якобы был "народным мэром" только три дня.

Сам Матюха рассказал, что РФ рассматривала возможность возрождения проекта "Новороссия". При этом Кремль планировал захватить Одесскую и Харьковскую области Украины.

Разведчик вернулся на территорию, подконтрольную Киеву. У него есть информация и доказательства о преступлениях Кремля на Донбассе, их схемы, финансовые каналы, кадровые пасьянсы, которые важны для противостояния врагу.

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