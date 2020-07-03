Министр обороны обвинил ГБР в подрыве боеготовности ПВО Украины

Действия сотрудников Государственного бюро расследований привели к подрыву боевой готовности частей ПВО Украины.

Как заявил министр обороны Украины Андрей Таран во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, причиной инцидента стала несогласованность действий военной контрразведки и "других заинтересованных структур" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В результате, по его словам, была создана возможность утечки информации, которая относится к грифованной.

"Оценку должны предоставить соответствующие правоохранительные органы, а не Министерство обороны", – добавил Таран.

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