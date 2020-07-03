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Министр обороны обвинил ГБР в подрыве боеготовности ПВО Украины

Расследования
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Андрей Таран заявил о подрыве боевой готовности частей ПВО Украины

Андрей Таран заявил о подрыве боевой готовности частей ПВО Украины.

Действия сотрудников Государственного бюро расследований привели к подрыву боевой готовности частей ПВО Украины.

Как заявил министр обороны Украины Андрей Таран во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, причиной инцидента стала несогласованность действий военной контрразведки и "других заинтересованных структур" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В результате, по его словам, была создана возможность утечки информации, которая относится к грифованной.

"Оценку должны предоставить соответствующие правоохранительные органы, а не Министерство обороны", – добавил Таран.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • сотрудники Государственного бюро расследований провели обыски в трех зенитных ракетных бригадах Воздушных сил Украины – в Хмельницком, а также в Одесской и Херсонской областях.

  • Журналист Юрий Бутусов предположил, что обыски ГБР в трех бригадах ВСУ связаны с поиском компромата на пятого президента Украины Петра Порошенко и его окружение.

  • По его словам, в результате обысков были изъяты клистроны к С-300, которые можно приобрести только в России, а их закупки и поставки были секретными и нелегальными.

  • “На основании решения Хмельницкого районного суда следователи ГБР фактически вывели из строя действующую систему вооружений", – заявил журналист.

УкраинаМинистерство обороны УкраиныГосударственное Бюро РасследованийПВОАндрей Таран
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